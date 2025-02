Antonio David Flores regresa a la televisión tras su derrota judicial contra María Patiño: «Nunca olvidaré todo lo que has hecho»

Después de varios años alejado de la pequeña pantalla y de que ningún programa de televisión hiciera referencia a él, Antonio David Flores ha regresado, pero no físicamente. La encargada de traerle de vuelta ha sido María Patiño.

La presentadora ha querido compartir una noticia con los espectadores de 'Ni que fuéramos' tras su última victoria judicial contra el exguardia civil.

«María Patiño Castro ha sido absuelta del delito de calumnias e injurias interpuesto por Antonio David Flores», anunciaba la presentadora. El padre de Rocío Flores interpuso una demanda por lo penal por lo sucedido en una de las entregas de 'Socialité' en Telecinco.

«A mí me han retenido 120.000 euros. Tengo la suerte de no estar imputada por ningún delito. Tengo la suerte de ahorrar y tengo la suerte de tener un colchón porque he trabajado como una cabrona. Nunca olvidaré todo lo que has hecho todo este tiempo», aseguraba.

«Haz lo que tengas que hacer porque la ley te lo permite, pero vuelvo a decírtelo: léetelo bien, la veracidad y, sobre todo, la rectificación», terminó diciendo.