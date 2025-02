Fallece la modelo y actriz Angy Morad, Miss Mundo 2017, tras dar a luz a su segundo hijo

El mundo de la moda y el entretenimiento está de luto tras la confirmación del fallecimiento de la actriz y modelo siria, Angy Morad, a los 33 años. Morad, quien saltó a la fama tras ser coronada Miss Mundo Asia en 2017, murió debido a complicaciones de salud surgidas tras el nacimiento de su segundo hijo. La noticia fue comunicada por su familia a través de las redes sociales, generando una ola de condolencias y mensajes de apoyo.

Según lo compartido por su madre, Annie Orfali, Angy sufrió una fuerte inflamación después del parto y, tras realizarle pruebas en Líbano, se descubrió que no tenía ningún virus. Sin embargo, Morad decidió no tomar la medicina prescrita por temor a los posibles efectos secundarios. Esta decisión resultó en una fuerte infección que derivó en una neumonía, la cual no pudo superar a pesar de haber sido ingresada en el hospital. Su madre lamentó profundamente que "descuidó su salud".

El esposo de Angy, Samer Hakky, también expresó su dolor a través de un emotivo mensaje en redes sociales: "Lloro a mi esposa, a mi amante, a mi mimada y a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida y me dejó un vacío interminable". La pareja tenía una hija en común, Mabella, de cuatro años, quien solía aparecer en videos junto a su madre disfrutando de momentos divertidos.

Angy Morad, nacida en Damasco, Siria, en 1992, se graduó del Instituto Superior de Artes Dramáticas en 2008, comenzando su carrera como actriz. Participó en series de televisión populares en el mundo árabe. Tras su reinado como Miss Mundo Asia, regresó a la actuación en 2023.