Alerta para los pensionistas: el papel que deben presentar en las próximas semanas para que la Seguridad Social no les suspenda la pensión

Los más de diez millones de pensionistas que viven en España cobrarán esta semana la nómina de sus prestaciones con la subida que les correspondería para este año. Un 2,8% superior en el caso de las contributivas y de entre el 6 y el 9% en el caso de las mínimas o las no contributivas. La orden de pago está dada, confirmó ayer el Gobierno. No obstante, una vez que el Congreso ha tumbado el real decreto-ley del Ejecutivo que incluía, entre otras decisiones, esa revalorización, en la nómina de febrero las prestaciones bajarían y volverían los importes de 2024 si en este tiempo el Consejo de Ministros o el Parlamento no toman medidas extraordinarias para evitarlo.

Cada mes la Seguridad Social, a través de las entidades bancarias, abona las pensiones. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguraron que "el cobro y la subida de las pensiones en el mes de enero están asegurados gracias a que el decreto ley ha estado vigente hasta hoy (por ayer)". PP, Junts, Vox y UPN, cuyos votos han frenado el llamado decreto ómnibus en el Congreso, "tendrán que explicar por qué han recortado las pensiones en 2025 y por qué los pensionistas, después de ver revalorizada su pensión en enero, van a tener que soportar que sea más baja en febrero", expusieron esas fuentes ministeriales.

Suspensión de la pensión

Las pensiones de jubilación son las prestaciones que un mayor número de personas cobran en España. Son alrededor de seis millones los beneficiarios de las mismas y técnicamente están encuadradas como 'pensiones contributivas', ya que su importe depende de la contribución que cada individuo haya realizado a la caja común de la Seguridad Social durante su vida laboral. Y, según fijó por ley la última reforma de las pensiones, todas las prestaciones contributivas, sea cual sea el Gobierno de turno, suben cada año al mismo nivel que el IPC, para mantener así su poder adquisitivo.

En consecuencia, la pensión media de jubilación, de 1.441 euros al mes, subirá 40 euros al mes, hasta los 1.481 euros. En 2025 será el cuarto año en el que rige la nueva fórmula que el antiguo ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactó con patronal y sindicatos para revalorizar automáticamente las prestaciones contributivas cada año. Esta es el resultante de calcular la media de la inflación entre diciembre del año anterior y noviembre del presente. Lo que ha acabado resultando para el próximo ejercicio ese 2,8%.

Eso sí, si eres beneficiario de una pensión no contributiva, una jubilación o una invalidez, no debes olvidarte de la fecha lunes 31 de marzo dado que este es el límite para que la Seguridad Social no suspenda el pago de tu pensión no contributiva de cara a este año 2025.