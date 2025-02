El examen que indigna a los alumnos de Psicología de la UNED: "Jugar con cocinitas es esperable en niñas, no en niños"

Los alumnos de segundo curso del Grado en Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se enfrentaban el jueves 6 de febrero a un examen de la asignatura de Psicología del Desarrollo I. Se toparon durante la prueba con una pregunta, la 25 del modelo D, cuya primera opción de respuesta les llamó la atención, pero de la que se olvidaron hasta que terminaron el ejercicio.

Este era el enunciado: "Marta es una educadora infantil que trabaja con niños menores de 3 años. Desde que ha comenzado el curso ha observado un cambio en el tipo de juegos que realizan los niños varones. Han pasado de repetir actividades motoras y juegos de ejercicio a preferir jugar a hacer comidas con cocinitas, o a jugar con muñecas como si fueran su mamá. En relación con el desarrollo del juego, Marta debe saber que esta situación ejemplifica:

A) Un comportamiento esperable en las niñas, pero no en los niños.

B) La transición del juego de ejercicio sensoriomotor al juego de reglas.

C) Ambas son correctas.

Cuando salieron de la prueba, iniciaron una conversación sobre esa pregunta en el grupo de Telegram en el que departen los alumnos de esa asignatura de Psicología. "La gran mayoría", dice una de las estudiantes, "no había contestado porque pensaba que esa pregunta no podía plantearse en un examen". Entendían los estudiantes que la manera en la que estaba formulada la cuestión estaba cargada de sexismo.

La reafirmación de los docentes

"Comprendo que incluso puede ser correcto si se basa en algunos estudios, pero la cuestión es la forma en que se ha redactado esa pregunta y la violencia que han sentido muchos alumnos", expresa esta estudiante, porque es "un asunto recurrente en la vida" de algunos de ellos y que se lo vuelven a recordar en un examen. Señala que ella se negó a responder que la A era la opción acertada porque era "muy, muy políticamente incorrecta".

Un niño cocina galletas con moldes, en Múnich (Alemania). / / EFE/EPA

Parecía un malentendido hasta que se publicó la plantilla con las respuestas del examen, en la que los docentes daban como la correcta aquella proposición que indicaba que jugar con cocinitas y muñecas se entendía como "un comportamiento esperable en las niñas, pero no en los niños". La alumna, que tiene un hijo de menos de tres años que "juega con cocinitas y sabe que no le pasa absolutamente nada", y gran parte de sus compañeros se indignaron.

No dejaron pasar el agravio, sino que enviaron una reclamación formal. Fue otro alumno quien lo hizo. En un primer momento, pensaron que ese enunciado se había planteado de tal manera "por error" y, "con muchísimo respeto", enviaron un escrito al equipo docente para cerciorarse de que así fuese. La respuesta, de nuevo, cayó como una losa: "Respecto a la pregunta 25, la respuesta correcta es la a), porque el juego simbólico sigue estereotipos de género, luego lo esperable es que las niñas jueguen a las cocinitas, no lo niños". Proponer ese enunciado y reafirmarse en él supone para la alumna de segundo curso de Psicología de la UNED "un doble error".

Los docentes se defienden

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con la UNED. Desde el equipo docente de la asignatura manifiestan que la pregunta evalúa "dos aspectos fundamentales sobre el desarrollo del juego: su evolución desde los juegos de ejercicio al juego simbólico y que el juego se organiza en torno a estereotipos de género".

Sostienen que "ambos aspectos están recogidos en el manual de la asignatura, del cual no se ha recibido ningún tipo de queja, y están avalados por una extensa literatura científica". Acompañan su respuesta de tres referencias bibliográficas de los últimos años "para que se constate que no es un tema viejuno, sino que suscita atención y preocupación y que se publica en prestigiosas y reconocidas revistas de Psicología del Desarrollo". Los artículos que proporcionan se publicaron entre 2020 y 2022.

Los profesores, que no entran a valorar si la forma en la que se formuló la pregunta era correcta o incorrecta, explican que "en el juego infantil se ponen de manifiesto los estereotipos de género y que el juego, asimismo, nos enseña mucho sobre cómo se construyen estos estereotipos". Añaden que lo que se ha observado en el estudio del juego simbólico es que "los niños y las niñas interiorizan la información del medio circundante (familia, escuela) y esa información se filtra en juego de una manera lúdica, pero se queda de alguna forma incrustada en el desarrollo de los niños y puede tener consecuencias en el desarrollo posterior".

Los docentes de la asignatura de Psicología del Desarrollo I insisten en que "el tema de los estereotipos de género en el juego infantil es importante conocerlo y reconocerlo, porque sólo desde el reconocimiento del problema se pueden implementar políticas educativas y sociales orientadas a prevenirlo". Defienden la pertinencia de la polémica pregunta del examen porque consideran necesario que "una educadora infantil sepa las tendencias de juego esperables en los niños y en las niñas cuando organiza, por ejemplo, rincones de juego en su aula, puede ayudarle a manejar y a paliar estos estereotipos de género", por lo que concluyen que, "más que sexista, la pregunta es justamente lo contrario".

"Otra cosa es que la lectura descontextualizada de una pregunta de examen tipo test, sin tener en cuenta la información proporcionada en el manual, pueda parecer sexista para aquellos que desconocen el contexto y la evidencia científica porque no logran entenderla en toda su extensión y profundidad", zanjan.

Los alumnos que respondieron a este periódico consiguieron aprobar "de sobra", pese a no responder o contestar de manera incorrecta dicha pregunta. "Hay muchas maneras de decir que los niños a partir de los cuatro años empiezan a copiar estereotipos de género, que es algo que sí que aparece en el libro, pero que no pongan que no es esperable de los niños jugar a cocinitas", resuelve el alumno que presentó la reclamación formal.