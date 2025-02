La ola que cambió la vida de Gary González, el surfero que volvió a nacer

Las playas de La Garita y El Hombre le vieron crecer, pero fue en la Isla de Lobos, en Fuerteventura, cuando resucitó un 2 de enero de 2023. Después de toda una vida surfeando y compitiendo, con su padre como uno de los mejores maestros sobre la tabla, una ola marcó la vida de Garehaga González, más conocido como Gary. Parecía un inicio de año normal, pero una excursión a Isla de Lobos junto a unos amigos cambió su vida por completo. Una zona peligrosa, unas olas no aptas para todos y una valentía innata que le hizo sobrevivir al peor episodio de su historia.

«Mis amigos no se atrevieron a entrar debido al tamaño de las olas, pero yo me metí y empecé a hacer tubos», narra Gary. «En la sexta ola, vi que no salía, que me revolcaba la ola y sentí que algo me golpeaba fuerte el cráneo», recuerda. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo iba mal, y que su ojo derecho era el principal perjudicado. «Abrí y cerré los ojos y me di cuenta de que no veía», dice. En ese momento, solo ante la agresividad del mar, Gary vio su vida pasar como en una película. «Ahí empecé a pensar que me iba a morir», comenta.

Gary González preparándose para coger olas. / Andrés Cruz

No eran las olas más peligrosas a las que se había enfrentado, pero un accidente puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, según expresa Gary, fue en el momento en el que intentó remar hasta el barco de sus amigos cuando pudo ver la ola más bonita hasta el momento. «Era preciosa», dice. «Me metí debajo del agua y pude conectar conmigo mismo», gracias a los cursos de meditación que había hecho anteriormente. Luchó con los pensamientos obsesivos, manteniéndose positivo y sin dejarse vencer por la muerte, que le acechaba de cerca. Al salir del agua y alcanzar al grupo, el resultado fue una hemorragia interna, el nervio ocular cortado y los huesos, músculos y nervios rotos.

Tres cirugías

La consecuencia fue la pérdida de su ojo derecho y tres cirugías, la última en diciembre de 2024. «Tuve que aceptar que no iba a ver», pero lo primero que pensó fue que su hermano gemelo y su padre le llevarían de nuevo a la playa. «Nunca se me pasó por la cabeza dejar este deporte, mi deporte», señala. Su hermano Bentor, su gemelo y compañero de vida, jugó un papel clave en su recuperación. «Cuando me pasó todo esto, mi hermano estaba en Australia y quise llamarle yo mismo», rememora. Dos semanas después, Bentor apareció de sorpresa, protagonizando con Gary uno de los momentos más emotivos de su vida. Llantos, abrazos y el alivio de saber que, pese a todo, seguían juntos.

Su historia de superación le ha llevado a trabajar en un documental que probablemente vea la luz a final de 2025. «Quiero demostrar el poder de la salud mental y el cuidado personal», expresa. «Si lo negativo se hubiera apoderado de mí, no habría tenido fuerzas para salvarme», confiesa. En uno de los momentos más críticos, cuando su cuerpo empezó a apagarse, una imagen de su familia y amigos le ayudó a seguir adelante.

Gary González. / Andrés Cruz

Regreso al mar

No tardó mucho en volver al agua, y cinco meses después ya estaba enfundándose la licra. Un regreso emocionante, acompañado por sus padres, su hermano pequeño y sus amigos. «La segunda ola que cogí pude llegar a la orilla y todos empezaron a animarme», recuerda. «Sentí el mismo éxtasis del accidente, pero esta vez porque estaba vivo».

El mar siempre gana, asegura Gary. Aunque su vida no ha cambiado demasiado, el accidente le acompañará siempre. «A veces me despierto desubicado, con flashes de lo que pasó», explica. Su día a día es tranquilo, entre la meditación, el entrenamiento y sus estudios. «A la hora de hacer surf, lo único que me limita es la visión», ya que todo le parece más rápido y ahora debe usar un casco.

Ahora, su ilusión es vivir al máximo y convertirse en profesor de educación primaria. El surf seguirá presente en su vida, e incluso se plantea competir a nivel adaptado. «No podría vivir sin practicarlo, es mi tranquilidad, mi confort y mi desconexión», concluye. Una historia de superación y lucha, una prueba de que vivir es pelear cada día.