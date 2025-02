Marta, la joven que quedó en coma por una reacción alérgica, recibe el alta dos años después: "Ahora la quieren dejar sin rehabilitación"

"Tenemos sentimientos encontrados, por una parte estamos contentos de que Marta vuelva a casa, pero, por otra parte, nos sentimos abandonados por una sanidad pública que la deja sin rehabilitación". Así se expresa María Verdejo, la madre de la joven con raíces en Solsona y Cardona que quedó en coma tras sufrir una grave reacción alérgica en Ibi, Alicante, donde reside la familia. Casi dos años y medio después, la familia vive como una gran victoria que su hija reciba el alta del hospital, pero lamenta que la Seguridad Social no les garantice un servicio ambulatorio para que pueda seguir recibiendo tratamientos de neurorehabilitación.

La vida de la familia cambió en septiembre de 2022, cuando Marta sufrió un shock anafiláctico tras tomar un batido de proteínas que contenía frutos secos, a los que es alérgica. La joven, que entonces tenía solo 19 años, quedó en coma y, a partir de ese momento, comenzó la lucha familiar para conseguir que la joven pudiera recuperarse en una clínica especializada en neurorehabilitación en Valencia, después de denunciar el maltrato recibido en el hospital público de Alcoy. "El diagnóstico de los médicos era que nuestra hija se apagaba, que no tenía posibilidades de sobrevivir", recuerda la madre, que añade que "la tuvieron sufriendo con muchas dosis de sedación que no hacían más que empeorar su estado".

"Nos sentimos completamente desamparados, la sensación es que no tenemos acceso a un sistema que favorezca la calidad de vida para mi hija" María Verdejo — Madre de Marta

Rehabilitación

Tras varios obstáculos burocráticos y médicos, la familia logró prorrogar su estancia en esa clínica, donde durante todo este tiempo Marta ha podido seguir un tratamiento de rehabilitación adaptado a sus circunstancias. "Desde que llegamos, la evolución ha sido sorprendente", asegura la madre, que a lo largo de estos dos años ha visto cómo su hija pasaba de estar en coma a balbucear algunas palabras y hacer pequeñas acciones por sí misma, gracias a un trabajo cognitivo y de logopedia. "Los beneficios de la rehabilitación son clarísimos, sabemos lo importante que es que ejercite la parte motora y que continúe recibiendo los tratamientos que le ayudan a mejorar sus conexiones neuronales".

De momento, sin embargo, denuncian que su hospital de referencia no les garantiza la continuidad de los tratamientos en neurorehabilitación y les ofrece la alternativa de un centro dedicado a las enfermedades crónicas. Convencidos de que esta opción no se ajusta a las necesidades de su hija, han enviado reclamaciones al hospital y al Departamento de Salud, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.

"Nos sentimos completamente solos y desamparados, la sensación es que no tenemos acceso a un sistema que favorezca la calidad de vida para mi hija", lamenta la madre, que señala que para la mayoría de las familias "es inviable" asumir los costes de estos tratamientos que "deberían estar garantizados en un sistema de salud pública de calidad".

La familia asegura que continuará alzando la voz para que no se invisibilicen casos como el de Marta. "No me rendiré tan fácilmente por mi hija", destaca Verdejo, que agradece el apoyo que recibe de su entorno. La familia ha encontrado en las redes sociales una comunidad que celebra cada pequeña victoria y se implica en ayudarles a financiar los tratamientos médicos para Marta. El más reciente fue un tratamiento con células madre en México que, según la familia, la ha ayudado a hacer grandes avances. "Se la ve mucho más despierta y alegre", dice su madre, que confía en los pequeños avances de su hija. "Es una auténtica luchadora".

