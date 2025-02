El caso de las ocho strippers que dilapidaron la fortuna de un general en Ibiza

Un millón de euros dilapidados en regalos para ocho mujeres muy jóvenes. No por “generosidad”, sino por “explotación de una persona incapaz”. Un punto de inflexión en el sensacional caso que se dirime en Italia sobre el General de Cuerpo de Ejército Mario Buscemi , fallecido el pasado 29 de julio a los 88 años, y su especial amistad con unas strippers.

Ex paracaidista, ex magistrado del Tribunal de Cuentas, presidente nacional de Assoarma (una asociación de armas) durante 15 años: en resumen, el general Buscemi no era un cualquiera y el patrimonio acumulado durante su larga y prestigiosa carrera debería haberlo confirmado. Sin embargo, cuando falleció, sus familiares descubrieron que su millonaria cuenta bancaria se había reducido a unos cientos de euros, y decidieron llevar el caso a la Fiscalía, acusando a las strippers con las que se relacionaba en los últimos meses de su vida de haberse aprovechado de él.

Si en un primer momento esta tesis hubiera sido refutada, siendo el general capaz de comprender y querer y de haber hecho todo por su propia elección precisa, extraña, pero lúcida, ahora un nuevo informe pericial habría aclarado cómo las muchachas, en realidad, se habían aprovechado de las debilidades del ex consejero militar del Primer Ministro para obtener regalos y beneficios de todo tipo a su favor.

Vida de reinas en Ibiza

Una estafa total, en definitiva, que comenzó en 2016 según informa Corriere della Sera. Las chicas, supuestamente, convencieron al general Buscemi para que les comprara "una larga lista de regalos: diamantes, ropa de diseño (Cavalli, Balmain o Loro Piana), perfumes caros (Dior, Coco Chanel y otros), bolsos de diseño (Prada o Chanel), para disfrutar de todos estos lujos en unas vacaciones pagadas en Ibiza y Formentera". Según el neurólogo del general, Maurizio Marasco , las strippers habían comprendido el punto débil de Buscemi, frágil por la combinación de edad avanzada, pensión y problemas familiares "particularmente dolorosos".

Y no es que el general también disfrutase de los beachs clubs y las discotecas de la isla. Eran solo las strippers las que viajaban a Ibiza con todos los gatos pagados para disfrutar de todos los lujos que ofrece.

Por esta razón, el caso no se cerrará, gracias al informe pericial presentado ante la Fiscalía por la familia del general. No se trató de un simple "enamoramiento", como se había calificado apresuradamente esta historia: de hecho, los documentos muestran que testigos cercanos a la víctima habían descrito una situación de grave postración, con fallos de memoria y problemas de lenguaje . No se trataba, en definitiva, de un “viejo vivaz” que hubiera decidido disfrutar de los últimos años de su vida, sino de un 'sugar daddy' embaucado para dilapidar su fortuna.