La falta de pediatras "se cronifica": casi dos millones de niños no tienen un especialista asignado en su centro de salud

Es una queja recurrente de los pediatras y este año han vuelto a ponerla sobre la mesa en su 21º Congreso Nacional de Actualización de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que se celebra en Madrid y en el que participarán más de 700 profesionales de todas las comunidades hasta el 22 de febrero. En rueda de prensa previa al arranque del Congreso, que inaugura esta tarde la ministra de Sanidad, Mónica García, los especialistas han vuelto a denunciar: la situación "se ha hecho crónica". Las comunidades autónomas van a peor y estiman que más de 1,9 millones de niños y niñas no tienen un especialista asignado en los centros de salud.

Así lo ha explicado el doctor Pedro Gorrotxategi, presidente de la asociación que este año cumple 25 años. Si se comparan los datos de plazas casi todas las comunidades están ahora peor que en 2018, cuando hicieron su último estudio específico sobre la situación. Detalló: desde entonces el número de menores de 14 años sin pediatra asignado ha aumentado en 360.000, de acuerdo con los datos recopilados por las sociedades autonómicas federadas de AEPap.

Además, expuso otra situación: en los últimos 14 años, las plazas de pediatría hospitalaria han crecido en un 36%, el triple que las de Atención Primaria. "Llegará un momento en que habrá más pediatras en los hospitales que en los centros de salud y eso no lo podemos permitir. La situación ha empeorado. Se están cargando la Atención Primaria", enfatizó el presidente de la sociedad científica.

Con los datos aportados por la AEPap, lejos de buscar fórmulas para paliar este déficit, las comunidades "han empeorado aumentando a un ritmo cada vez mayor la creación de plazas para pediatras en hospitales, mientras dejan estancadas las de primaria". El doctor Gorrotxategi incidió: tener un pediatra en Primaria es "un derecho" de niños y niñas que ahora mismo no se está garantizando en Primaria.

Los datos

El doctor se remitió al estudio realizado en 2018 por la sociedad sobre las plazas de pediatría de AP sin médico especialista asignado. Eran un 26%, lo que suponía 1.729 plazas. Ahora la AEPap, por medio de sus asociaciones federadas, ha realizado una nueva revisión que incluye las plazas ocupadas por médicos no especialistas en pediatría, las bajas no cubiertas, las reducciones de jornada no cubiertas, que hace que esos niños no puedan ser atendidos por especialistas y los resultados les indican que han aumentado las necesidades hasta llegar a un déficit de casi 2.000 plazas.