Marko Lyakhovych: "Estamos viendo a dos imperios decidiendo la suerte de Ucrania"

Hace un año hablamos por el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, la situación no ha mejorado: parte de su país continúa ocupado y se han sumado más víctimas mortales militares y civiles a la lista de muertos. De hecho, se podría decir que el futuro es aún más negro, ya que Estados Unidos ha dejado claro su intención de acabar con la guerra a cualquier precio y ya ha sentado a negociar la ‘paz’ con Rusia en una mesa sin Ucrania.

¿Esperaban un cambio tan radical con la llegada de Trump?

Sospechábamos que, dado su historial, podía hacer algo así, pero una cosa es esperar algo y otra, comprobarlo. Seguimos las noticias que nos llegan con mucha preocupación y tengo que reconocer que no son muy halagüeñas. De todas formas, entendemos que esto es un problema que toca a Europa y que los europeos se van a movilizar.

¿Qué sintieron cuando vieron a EE UU y Rusia hablando de su futuro sin ustedes.

Nos sentimos muy mal. Parecía una imagen de épocas pasadas, de dos imperios decidiendo la suerte de un país tercero. Es algo absolutamente inconcebible e inaceptable.

¿Cree que Trump va detrás de las tierras raras de Ucrania?

No estoy seguro. Ucrania tiene esos materiales especiales, pero la mayoría está en territorios ocupados, precisamente, por Rusia. Puede que se trate de un farol para presionar a Zelenski, pero no niego que haya interés económico porque lo que sí que hay en Ucrania es litio, petróleo y gas.

Trump está acusando a su presidente de ser un dictador. ¿Hay ucranianos que así lo piensen?

En mi país no hay elecciones porque está la guerra en las calles. No se pueden celebrar. La mayor parte de la población entiende muy bien la situación y sabe distinguir la crítica sana, las discrepancias políticas, del derrotismo. Muchos ucranios critican a Zelenski, pero entienden que él está ejerciendo una función constitucional.

Entonces, no debería convocar elecciones.

Creo que la opinión mayoritaria es no convocar las elecciones en estas condiciones. Hay dos motivos: primero, la enorme dificultad técnica de infraestructuras que supondrían unas elecciones presenciales en estas condiciones; segundo, la imposibilidad de mantener la neutralidad ideológica desde las instituciones.

Hace un año me decía que la mitad de ucranios que llegaron en 2022 habían vuelto. ¿Ha seguido aumentando el número?

Tras la invasión llegaron algo más de 7.000 compatriotas —se sumaron a los 5.000 que ya residían en la Región— y, aunque no le puedo dar datos oficiales, calculamos que, de ellos, habrán vuelto la mitad y no habrá variado mucho en el último año. Cuanto más tiempo pasa, menor es el porcentaje que volverá. Hay un proceso de integración inevitable. Además, la mayor parte de los que se quedan provienen de las zonas ocupadas por Rusia o limítrofes a donde hay conflictos. No se puede volver donde caen bombas continuamente.

Puede que sus casas pasen a formar parte de Rusia definitivamente. ¿Asumen que será así?

Nadie quiere dar por hecho que esto vaya a ocurrir y no aceptaremos un acuerdo en el que mi Estado no esté presente. Nadie verá con buenos ojos la entrega definitiva de un territorio, ni siquiera de manera temporal.