Cómo una naranja al día puede reducir el riesgo de depresión

La expresión en inglés one apple a day keeps the doctor away (una manzana al día mantiene al doctor alejado) sugiere que vale más prevenir que curar: que una dieta adecuada puede evitar problemas de salud. Siguiendo esa idea, un estudio publicado en Microbiome sugiere que comer una naranja al día podría reducir el riesgo de depresión hasta en un 20%.

El motivo parece estar en el impacto de los cítricos sobre el microbioma intestinal. Estas frutas estimulan el crecimiento de Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii), una bacteria intestinal que influye en la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores clave para el estado de ánimo.

Los autores del estudio, dirigido por Raaj Mehta, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y médico del Hospital General de Massachusetts, explican que el microbioma intestinal modula los efectos de la dieta en la salud, pero aún no está claro qué alimentos específicos y qué características microbianas influyen en el riesgo de depresión.

Para analizar esta relación, el equipo estudió datos de más de 32.400 mujeres recopilados a lo largo de décadas, además de realizar análisis específicos en grupos más pequeños.

Solo ocurre con los cítricos

En una entrevista con The Harvard Gazette, Mehta explicó que consumir una naranja mediana al día podría reducir el riesgo de desarrollar depresión en aproximadamente un 20%.

El efecto, sin embargo, solo se observó con los cítricos. Al analizar el consumo total de frutas y verduras, o de otras frutas individuales como manzanas o plátanos, no encontraron ninguna relación con el riesgo de depresión.

"Es difícil comparar la eficacia de los cítricos con los antidepresivos tradicionales, ya que estos últimos se usan para tratar la depresión una vez diagnosticada, mientras que los cítricos podrían ayudar a prevenirla", matiza Mehta. "En el futuro, podrían formar parte de una estrategia combinada junto con estos fármacos, aunque aún se necesitan más investigaciones".