De ser actriz en 'La que se avecina' a participar en un 'reality': el cambio de vida de un personaje de la serie de Telecinco

Lleva delante de una cámara desde niña. Es su hábitat. De ahí que Carlota Boza no pueda estar alejada de los focos, ni siquiera cuando no está trabajando como actriz. Youtube, las redes sociales... no importa la plataforma, lo importante es poder expresarse ante el objetivo de una cámara. ¿Cómo es la vida de Carlota Boza, conocida como Carlota Rivas en 'La que se avecina'? La intérprete, de 23 años, ha confesado que está en un momento de crecimiento y muy ilusionante en su vida.

Carlota Boza es una actriz española que dio su salto a la fama siendo muy pequeña con su aparición en ‘La que se avecina’. Siendo una niña, participó en numerosos anuncios, pero su papel como la hija de los ‘Cuquis’ la ha ayudado a asentarse en el mundo de la interpretación. Después de conquistar el mundo de la televisión, se ha lanzado a las redes sociales consiguiendo más de 500K seguidores en Instagram. Esto le ha proporcionado un buen trampolín para trabajar con marcas y acudir a eventos como los premios Ídolo, pensados para premiar el trabajo de los creadores de contenido.

Su papel en 'La que se avecina' ha sido su gran oportunidad en el mundo de la interpretación. Desde que era una niña ha estado trabajando. En las últimas temporadas de la serie, una Carlota ya adulta también aparece en algún capítulo. Ha crecido en Montepinar, como se conoce a la urbanización donde se desarrolla la serie.

Tras su exitoso paso por la pequeña pantalla, se abrió un canal de Youtube, 'La habitación de Carlota', donde mostraba detalles de su día a día y seguía las tendencias de la plataforma. Las redes sociales han sido otro de los grandes filones laborales de Boza.

24 horas para enamorarte

La actriz ha confesado que se encuentra en un buen momento y que además tiene nuevos proyectos profesionales encaminados y que "son distintos" a otras cosas que ha hecho hasta el momento. Sin embargo, sus últimos trabajos han sido en realitys. Estuvo en 'Baillando con las estrellas' de Telecinco y en un programa de citas llamado 24 horas para enamorarte, que se emite en Mtmad. De hecho, a raíz de este programa es le relacionó con Gerard Arias, uno de los concursante de 'La isla de las tentaciones', que acudió a pretenderla. Sin embargo, ella ha desmentido esta relación, pero sí ha dicho tener "el corazón contento".