El comentario de Cañizares sobre el 'caso Asencio' que indigna a las redes: "Es de lo más asqueroso..."

Tras su retirada como futbolista profesional en 2008, Santiago Cañizares ha estado en numerosos programas de radio y televisión. El exportero participa en diferentes tertulias y, ahora, está siendo duramente criticado en redes sociales tras hablar sobre el 'caso Asencio' en 'El Partidazo' de COPE.

El futbolista del Real Madrid, investigado por la presunta difusión de un vídeo de contenido sexual protagonizado por una chica menor de edad, recibió cánticos en los que se le deseó la muerte durante el choque de Copa ante la Real Sociedad (0-1). Tras comentar este suceso en el programa, el periodista Ángel García ha explicado la situación actual de la investigación, y Paco González le ha contestado que "al parecer" Asencio no difundió el vídeo, sino que lo enseñó.

Entonces, Cañizares entra en escena. "Es un delito. Es un error. Pero primero no es él el que está allí". García cuenta que "estamos hablando de un delito, solo el de pornografía infantil, no el de revelación de secretos, penado entre uno y cinco años de cárcel. Es una cosa muy seria".

La respuesta de Cañizares es la que ha indignado a los usuarios en redes. "Cuando dices infantil, hablas de 8, 9, 10 años...". "O de 16, que sigue siendo menor de edad", responde Ángel García, pero Cañizares le dice que "no es lo mismo ni para la justicia ni para la moral".

Este comentario ha generado revuelo, y algún usuario ha escrito que es "de lo más asqueroso que he tenido la suerte de escuchar", aludiendo también a la opinión de Paco González. Otros han calificado las declaraciones del exportero como "bochorno" y "vomitivo".

Cañizares ha hablado también sobre lo que sucedió en el Reale Arena. "Es inconcebible que te canten en un campo de fútbol 'muérete'. Se lo cantan por un presunto delito. Resulta que en esta sociedad que hemos creado, no sé muy bien cómo, ya sabe lo que ha hecho, la pena que tiene, etc... cuando un juez lleva un año y pico analizando para tomar una decisión".

"Todos hemos cometido errores, y a lo mejor Asencio también. Si has cometido un error, ya vendrá un juez a ponerte un castigo. Lo cumples y punto. Y es una persona más", ha proseguido Cañizares. "Si el chico ha cometido un error, el juez le pondrá una condena que, si la cumple, es uno más. No pensemos que ya, porque alguien comete un error en su vida, no sirve para nada y hay que condenarlo siete veces".

"Ahora lo que está de moda es la cancelación de por vida. Se cancela a una persona y da igual", ha remachado Juanma Castaño.