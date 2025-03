El cuñado de Joaquín añade más leña al fuego: "En mi despedida de soltero se lió con..."

El 'caso Joaquín' está adquiriendo nuevas dimensiones con la introducción de terceras personas que opinan y revelan ciertos aspectos privados de la relación entre la leyenda bética y su mujer, Susana Saborido, después de destaparse que el exfutbolista se mandaba mensajes con la modelo de Onlyfans, Claudia Bavel, la misma que anteriormente se había relacionado con Iker Casillas.

Después de confirmar que la relación del matrimonio Sánchez-Saborido era toda una farsa y que Susana "es conocedora de todo pero prefiere el dinero a un matrimonio feliz", el hermano de la mujer de Joaquín, José Manuel Saborido, ha explicado ahora nuevas informaciones al respecto. Lo ha hecho en el programa de Telecinco, '¡De viernes!', desde donde ha apuntado a que fue testigo de una infidelidad del futbolista en su propia despedida de soltero. Sin embargo, apunta que su hermana era consciente de lo que estaba sucediendo en todo momento.

"Infidelidades ha habido 40.000", relataba el cuñado del jugador en el programa. Así, relataba lo ocurrido durante su fiesta, en 2014, cuando terminaron la noche en una discoteca: "Nos fuimos de la discoteca a las siete de la mañana y me llamó a las 11 de la mañana, 'es que me ha parado la guardia en una rotonda', pero tú de dónde vienes, le dije, 'no es que me he enredado con fulanita de tal' y le dije, 'tú estás loco, esta chavala es conocida", comentaba Saborido.

Joaquín, entonces, le pidió un favor a su cuñado para evitarse discusiones con quien es todavía su mujer, Susana: "Me dijo, 'si te llama tu hermana, tú has estado conmigo'", explica José Manuel, que también revela que la mujer en cuestión era una presentadora de Informativos de Canal Sur.

Por eso, explica que para el matrimonio lo que está sucediendo ahora con la actriz de contenido para adultos es una nimiedad: "Es una tontería con todo lo que ha pasado anteriormente", especificaba el cuñado. Antes, espetaba que la pareja ha vivido momentos muy complicados que han provocado que el futbolista le confesase que "ha dormido 40.000 veces en el sofá" y que en más de una ocasión se lo ha encontrado en la puerta de casa.