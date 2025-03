Manuel Jesús Polo: «Yo he ido de prácticas con una enfermera y los pacientes suponían que yo era el médico»

Tiene 22 años y estudia tercero de Enfermería aunque esa no fue su primera opción. Gemelo de un estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, cuando acabó Bachillerato tenía pensado cursar Fisioterapia, pero no consiguió la nota y decidió hacer un ciclo superior de la rama sanitaria, Imagen para el Diagnóstico, para acceder desde ahí. Eso fue en el año de la pandemia.

En ese tiempo, tuvo la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de Enfermería y eso acabó por cambiar su rumbo. «Me di cuenta de que me gustaba el trato directo con el paciente», comenta, al tiempo que señala que su hermana, enfermera, le animó a seguir sus pasos.

Ahora es uno de los 14 alumnos hombres en un aula con más de un centenar de mujeres. «Las cosas han cambiado, pero sigue habiendo muchos estereotipos», explica convencido, «yo he ido como alumno de prácticas con una enfermera y los pacientes me hablaban a mí porque suponían que yo era el médico porque soy un hombre».

Estereotipos

En la facultad, los estereotipos de género no tienen cabida. «No hay distinciones en clase, aunque entiendo que las mujeres tengan más rendimiento que los hombres porque, por lo general, lo cierto es que a la edad en la que se empieza a estudiar una carrera, con 18 años, las mujeres tienen más madurez mental y están más centradas, y eso se tiene que notar en los exámenes». Hay grados en los que el alumnado no se presenta a los exámenes de las asignaturas que lleva más flojas, algo que no es habitual en Enfermería. «Esta es una carrera vocacional y todos intentamos quitarnos lo máximo en primera convocatoria», apunta sincero. La alta empleabilidad también juega a favor. «Me gustaría trabajar en un hospital, si no te importa cambiar de ciudad, sabes que tienes trabajo seguro».