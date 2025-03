Marta Riesco se sincera sobre su relación con Karim Benzema: "El primer día que me vino a recoger a casa..."

Marta Riesco es una de las periodistas más conocidas de la televisión. Comenzó como reportera en 'Jugones' y 'El chiringuito', además ha pasado por otros programas como 'Punto pelota' o 'El programa de Ana Rosa'. Tras empezar una relación amorosa con Antonio David Flores, se enfrentó a un veto por parte de Telecinco, y en la actualidad trabaja como reportera en 'Ni que fuéramos'.

Ahora la reportera ha concedido una entrevista para el pódcast 'Fuera de lugar' de Viajes Carrefour' y ha sorprendido a muchos sincerándose sobre la relación que tuvo con Karim Benzema.

Cuando Riesco trabajaba en 'El chiringuito' en el año 2013, se empezaron a escuchar rumores de que tenía una relación con el exfutbolista del Real Madrid, y ha querido aclarar dudas: "Tuve un acercamiento con él. No fue una relación propiamente dicha, ni mucho menos, pero sí que nos vimos (...) No fue mi novio".

La periodista ha explicado que de estar en la rotonda de las afueras de Valdebebas donde los jugadores pasaban para ir a entrenar, el francés se fijó en ella, pidió su número de teléfono y alguien se lo dio: "Tienen formas de ligar extrañas. En vez de acercarse a mí, pidió mi teléfono. Recibí un mensaje que decía: ‘Hola, ¿qué tal? Soy el hermano de Karim', aunque tiempo después me dijo que era él".

Riesco ha asegurado que era un "chico majete" y ha comentado que estuvo bien con él: "Quedamos dos o tres veces y no pasó nada más. Se portó excepcionalmente conmigo. De su forma de ser hay cosas que no me gustan y prefiero cortar (...) Ni me planteé nada más".

La televisiva ha revelado una anécdota con Benzema: "El primer día que me vino a recoger a casa fue muy gracioso porque bajé y me dijo 'ya estoy abajo'. Bajo y no estaba y le pregunté que dónde estaba. Llevábamos meses hablando y no quería quedar con él. Cuando bajo, veo que hay un chico morenito, bajito, enfrente de mi portal saludándome. Me llamó y me explicó que era su amigo, que me llevaría hasta su coche".

Tras esto, Marta Riesco se molestó: "'¿Quién te crees que soy yo? No voy a quedar contigo de esta manera. No voy a llamar a la prensa ni mucho menos' (...) Me cabreé, me volví a subir a mi casa y me volvió a llamar a los diez minutos y me vino a recoger como una persona normal con su coche en la puerta de mi casa".