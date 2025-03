Los novios down Antonio y Laura, medalla de oro en kick boxing

Faltan muy pocos días para que se conmemore el Día del Síndrome de Down, pero todos los momentos del año son buenos para destacar los avances que las personas down van consiguiendo cada día, superando barreras que no son nada fáciles. En el caso del deportista de Córdoba Antonio Romero Fuentes, de 24 años, cada vez va siendo más habitual que dé alegrías a la provincia que le vio nacer y, en esta ocasión, le ha acompañado también logrando un éxito deportivo su novia, la también cordobesa Laura Molina Arévalo, de 19 años.

En el campeonato andaluz de kick boxing que se ha celebrado este fin de semana en la localidad de Ogíjares (Granada), Antonio Romero ha vuelto a ganar la medalla de oro, por cuarta ocasión consecutiva, mientras que para Laura ha sido su primera presea, aunque seguro que no será la última.

Laura y Antonio. / CÓRDOBA

Muy meritorio

Tanto Antonio como Laura son alumnos del centro Team Bellido, ubicado en Alcolea, y su entrenador es el responsable de esta entidad, Jesús Muñoz Bellido. Para la familia de Antonio ha sido un día muy emotivo, ya que la victoria de su hijo ha coincidido con la de Laura, su pareja, en una jornada muy especial, ya que este pasado sábado ha sido el 8M, Día Internacional de la Mujer.

"En este día tan importante, Laura se ha convertido en la primera mujer en Andalucía con síndrome de Down en ganar la medalla de oro en el Campeonato Andaluz de Kick Boxing. También es muy destacable que una pareja de novios down hayan ganado la medalla de oro" ha expuesto Francisco Romero, padre de Antonio.

Después de su resultado en el campeonato andaluz, estamos muy ilusionados con que lo puedan repetir en el Campeonato de España, que se celebrará en La Nucía (Alicante) a finales de mayo", ha añadido el orgulloso padre de Antonio Romero.