¿Qué le pasa a Carme Chaparro? La periodista y presentadora se toma "un descanso" por un problema de salud

Carme Chaparro ha tenido que parar. La presentadora de Telecinco y escritora de varias novelas negras de éxito se ha visto obligada a detener su carrera por motivos de salud. "Voy a contaros algo", anunció a sus seguidores de Instagram. Tras varias semanas de ausencia en la red social, sus fans empezaban a preocuparse. Sin embargo, la periodista no tenía buenas noticias.

"Para mí es difícil de contar, pero espero hacerlo bien", ha comenzado su explicación. "He tenido que parar muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme, pero vamos por el buen camino", ha explicado la escritora.

Estaba inmersa en la escritura de la última entrega de la trilogía de Delito. Aunque ha terminado el libro, ha tenido que aplazar su lanzamiento. "He aplazado la publicación de mi nueva novela que ya no será en marzo sino en septiembre. No os voy a poder acompañar en Sant Jordi, tampoco en la Feria del Libro de Madrid ni en esos viajes por toda España", ha tenido que aclarar a los lectores y lectoras que siguen sus historias. Espera poder publicar esta novela en septiembre. Asegura que es el mejor cierre que le puede dar a Delito y es una novela que le ha costado mucho escribir.

Antes de terminar su vídeo en el que anuncia un paréntesis en su carrera ha querido pedir un favor a sus seguidores: "Acordaos de mí y nos vemos en septiembre".

¿Qué le pasa a Carme Chaparro?

Aunque Carme Chaparro no ha dado más detalles en Instagram sobre su enfermedad, sí ha apuntado a sus problemas de oído en algunas entrevistas. La periodista sufre el síndrome de Ménière, una enfermedad del oído que le ha hecho perder el 65% de audición y por la que vive con un "pitido constante, como una emisión de alta frecuencia", según ha comentado.

Esta dolencia, además de molesta imposibilita el uso de pinganillos en la televisión para seguir las instrucciones de dirección durante programas en directo.

La carrera de Carme Chaparro ha dado muchas vueltas en los últimos años. Tras retirarse de la primera línea de Informativos Telecinco, ha seguido trabajando en el medio, pero lo ha compaginado con su gran pasión: la escritura. Ha escrito una trilogía ("No soy un monstruo", "La química del odio" y "No decepciones a tu padre") y está a punto de cerrar la tercera entrega de otra trilogía de novela negra que tiene entusiasmado a sus fans. Tras "Delito" y "Castigo", Chaparro prepara el final de la saga. Habrá que esperar a septiembre para saber por dónde va a seguir su carrera.