Descubiertas 128 lunas más alrededor de Saturno, que ya suma la cifra récord del Sistema Solar con 274 satélites propios

La eterna disputa sobre cuál es el planeta con más lunas de todo el Sistema Solar, un debate que durante décadas ha enfrentado a los gigantes Saturno y Júpiter, podría haber llegado a su fin tras el anuncio de un descubrimiento espacial. Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto que el planeta de los anillos tiene 128 lunas más de las que se creía hasta ahora y que, en total, suma 274 satélites naturales a su alrededor. El recuento, avalado por la Unión Astronómica Internacional, establece un nuevo récord para el Sistema Solar y consolida el podio de Saturno como el planeta con más lunas de nuestro vecindario cósmico. Este mundo gaseoso ya puede presumir oficialmente de tener casi el doble de satélites que todos los demás planetas juntos. "Es muy difícil que Júpiter supere este récord", afirman los responsables de este hallazgo, que ya ha dado la vuelta al mundo.

El descubrimiento, anunciado con gran entusiasmo esta misma semana, se ha realizado utilizando una red internacional de telescopios situados en Canadá, Francia y Hawái. Gracias a estos instrumentos se captaron "imágenes con una resolución sin precedentes" de Saturno durante varios años. Y fue ahí, durante el análisis de estos datos, cuando los astrónomos se percataron de que este planeta tenía muchas más lunas de lo que se creía hasta ahora. Concretamente, 128 más de las detectadas hasta esta fecha. Según explican los responsables de este hallazgo, liderados por el astrofísico Edward Ashton, la mayoría son lunas pequeñas, no más grandes que un campo de fútbol, y de forma irregular. Pero dado que orbitan de forma estable y regular alrededor de este planeta, técnicamente pueden catalogarse como satélites.

Las lunas han sido nombradas por ahora con un sistema numérico, pero todo apunta a que en breves tendrán nombre de dioses vikingos

En estos momentos, las recién descubiertas lunas saturninas han sido catalogadas con un sistema de números y letras pero, según afirman los astrónomos, solo es cuestión de tiempo antes de que se les asigne un nombre propio. En el caso de Saturno, tradicionalmente los satélites se han bautizado utilizando nombres de dioses griegos, galos, nórdicos e inuit como, por ejemplo, Titán, Encélado, Prometeo, Pandora, Phoebe y Tetis. Las nuevas lunas saturninas han sido localizadas en una región conocida como cúmulo nórdico por lo que, al menos en teoría, deberían bautizarse en honor a alguna deidad vikinga. Aunque, tal y como afirma el mismo Ashton, aún no está claro si se conseguirán rescatar más de un centenar de nombres de esta cantera y, por lo tanto, "es posible que con el tiempo se acaben flexibilizando los criterios".

El descubrimiento de estas lunas, cuyos detalles técnicos se presentarán en los próximos días en la revista 'Research Notes of the American Astronomical Society', se trata del "mayor lote de lunas nuevas jamás descubierto en el Sistema Solar". Los primeros análisis apuntan a que estas rocas espaciales son el resultado de una serie de "choques cósmicos" que se produjeron hace "tan solo" 100 millones de años y que dejaron escombros en la órbita del planeta. "Probablemente estas lunas sean fragmentos lunas de mayor tamaño que se fragmentaron por colisiones violentas, ya sea con otras lunas saturninas o con cometas que chocaron a su paso", afirma el astrofísico Brett Gladman, investigador de la University of British Columbia y uno de los autores detrás de este hallazgo espacial.

Los análisis sugieren que estas lunas se formaron tras colisiones violentas con otras lunas saturninas o con cometas que chocaron a su paso

El ránking de planetas con más lunas del Sistema Solar cambia ahora para situar a Saturno como el líder absoluto con 274 lunas propias. Le sigue Júpiter, el mundo más grande de nuestro vecindario estelar, que según los últimos recuentos tiene un total de 95 satélites a su alrededor, entre las que destacan Ío, Europa, Ganimedes y Calisto. Los siguientes en la lista son Urano, con 28 lunas, y Neptuno, con 16 más. En la cola del ráking se sitúan los planetas rocosos como Marte, con sus dos lunas Fobos y Deimos, la Tierra, con una única Luna, o Mercurio y Venus, que viajan por el cosmos sin un solo satélite natural.

