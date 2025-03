Francisco cumple 12 años como Pontífice en una atmósfera de fin de papado

El Papa, de 88 años, cumple este jueves 12 años como jefe máximo de la Iglesia católica sin festejos especiales en El Vaticano y desde su habitación del décimo piso del Hospital Gemelli de Roma. Allí el Pontífice argentino de origen italiano está alojado desde hace ya un mes por una bronquitis derivada en neumonía en los dos pulmones, episodio que ha puesto a la institución ante el posible escenario de tener que enfrentar el delicado momento del fin de un papado y, que, a la vez, ha multiplicado —especialmente en la última semana— las muestras de afecto hacia Francisco.

Fiel reflejo de ello han sido las decenas de iniciativas organizadas en todo el mundo para celebrar la elección de Jorge Bergoglio el 13 de marzo de 2013. Desde Myanmar hasta Rumanía, pasando por Argentina y España —donde el movimiento La Iglesia que sufre lidera algunos de las llamadas a rezar por el Papa—, miles de fieles y sacerdotes han organizado actos y misas para expresar solidaridad con Francisco, cuya enfermedad lo ha puesto en serio peligro de vida tras años en los que su salud ha ido deteriorándose.

De hecho, coincidiendo con el aniversario, también habrá un rezo especial en la iglesia Santa Maria Dolorosa en Roma, en la que habitualmente se reúne la comunidad argentina que vive en la ciudad. De igual manera, la Universidad Santa Croce de la capital italiana, vinculada al Opus Dei, también ha organizado una misa en la basílica de San Apolinar. "Será una ocasión para agradecer por el regalo del papado de Francisco a la Iglesia, además de para renovar las oraciones de la comunidad académica para la salud del Papa", ha explicado la institución educativa.

Pase lo que pase

El momento coincide con el nuevo clima en El Vaticano, donde esta semana se están llevando a cabo unos ejercicios espirituales para la Cuaresma que Francisco sigue desde el hospital (los escucha pero no interviene), en los que se habla ya abiertamente de la posibilidad de que el Papa pueda morir. Para los cristianos, "lo que el Papa está viviendo no es algo feo, pase lo que pase. Si se quedará con nosotros un poco más, seguramente habrá más momentos interesantes; si esto no ocurrirá, será su reencuentro con el Señor que ama y sirvió en este mundo", decía esta semana el fraile franciscano Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontificia.

"El sufrimiento por una enfermedad es un gran desafío", afirmó asimismo el martes el cardenal Kurt Koch, prefecto (ministro, en jerga vaticana) del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, en el ya habitual rosario diario en El Vaticano.