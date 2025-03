Ladislao Salmerón, catedrático e investigador: "Con 14 años no puedes leer con titubeos ni dudar cuánto es 7 + 4"

El catedrático Ladislao Salmerón es profesor del departamento de Psicología evolutiva y de la Educación de la Universitat de València y miembro del grupo de investigación ERI Lectura (Estructura de Investigación Interdisciplinar de Lectura). Lleva desde el año 2000 investigando el impacto del papel y de la pantalla en el aprendizaje. Sus estudios se centran en los mecanismos cognitivos de la lectura digital y en el desarrollo de la competencia de lectura digital en la adolescencia.

¿Cómo aprendemos mejor, en papel o en pantalla? ¿O aprendemos por igual en ambos formatos?

Es una pregunta que resume muchísimos años de trabajo. Yo empecé a investigar esto el año 2000, cuando Google llevaba dos días y no existían ni las redes sociales ni los móviles inteligentes. Entre los investigadores, cundía la idea de que lo digital iba a revolucionar la forma en la que leemos y que gente iba a aprender de manera espontánea. Fue una revolución a la que ahora se han sumado otras. Por ejemplo, las redes sociales o ChatGPT. Es el mismo ciclo, una tecnología entra en la educación y hay promesas. Esas promesas, sin embargo, se desinflan cuando la investigación entra en escena para averiguar qué pasa. El resultado es más pesimista.

¿Cómo de pesimista?

Hace cinco o seis años me topé con un proyecto de unos compañeros de Israel que me plantearon la posibilidad de que la lectura digital estuviera sobrevalorada y que la pérdida del papel hubiera sido un error. Lo que empezó siendo una conversación terminó, en 2018, como un metaanálisis con 190.000 escolares de todos los países y de todas las etapas educativas. Nuestra investigación consistió en ofrecer el mismo texto en papel o en ordenador y luego hacer las mismas preguntas a todos. Constatamos el efecto de la superioridad del papel.

¿Muy superior?

No. En papel, comprendemos un poquito mejor. Es una diferencia pequeña pero sistemática. Es decir, se acumula en el tiempo y suma. Tú no lees un día y ya está. Vas aprendiendo a partir de la lectura, así que ese efecto de inferioridad de pantalla se va acumulando.

¿Tiene la sensación de que las escuelas han abrazado la tecnología sin tener en cuenta esta evidencia científica?

La tecnología no deja de ser un negocio que te da visibilidad y parece que estás haciendo algo novedoso e innovador. Pasa igual con los políticos, que te dicen que invierten en educación pero luego ves que el dinero va para infraestructura tecnología y no hay recursos para la formación pedagógica del profesorado. Es decir, no hay interés pedagógico. La poderosa influencia de las tecnológicas hace que el discurso científico se diluya. Nosotros hacemos jornadas y explicamos el resultado de nuestras investigaciones, pero en política vende mucho decir que has invertido en tablets.

¿Por qué aprendemos algo mejor en papel?

Necesitamos más estudios para una respuesta más científica, pero, a priori, hay dos posibles explicaciones: la atención y el contenido. Ahora no leemos en pantalla como en el año 2000. Entonces era más pausado, ahora hemos generado un contexto de internet donde se valora el contenido rápido y hay muchos estímulos. Al ser superficial te distraes más y eso es incompatible con comprender. Hay que trabajar con los alumnos para inculcarles la idea de que, si se trata de matar el tiempo, puede estar bien leer por encima en redes. Pero cuando uno lee una novela o se sienta a aprender tiene que cambiar el chip, apagar internet y evitar distracciones.

¿Cómo lo hacemos?

Estamos poco maduros todavía en ese sentido. ¿Estar una hora centrados haciendo una sola cosa? Eso hay que entrenarlo. La segunda explicación, que es compatible con la atención, tiene que ver con el contenido, cómo los medios digitales han reaccionado al aumento de información. La gente va ahora muy rápido, los medios de comunicación publican noticias cortas y con un lenguaje nada complicado. En ese juego, lo que se observa es que el texto digital es de peor calidad, con un vocabulario muy sencillo y sin contexto. Es decir, se produce un doble fenómeno: vamos muy rápido y el material con el que podríamos aprender no nos estimula. Hace años si una persona leía mucho en su tiempo libre implicaba una mejor comprensión lectora. Eso ya no se cumple.

Pedro las escuelas no se pueden quedar al margen de la tecnología.

Por supuesto, una cosa no quita la otra. Los colegios y los institutos deben proporcionar lectura digital. No ser capaz de navegar por internet supone ser analfabeto. Ahora bien, decir ‘que se metan en internet y busquen’ no funciona. Es meterles en la boca del lobo. Se distraen, no distinguen opinión de hechos y son fácilmente atraídos por elementos irrelevantes. Hay que aparcar esa visión ingenua y trabajar de forma sistemática en lectura digital. Entrenar en lectura crítica. Por ejemplo, plantear en clase un tema: ¿sirven las pastillas para estudiar? Hay páginas que te dicen que sí y otras que no. Hay que enseñar a navegar, tener espíritu crítico. Y, sobre todo, hay que proporcionar 'feedback' inmediato y no dejar que el estudiante bucee sin más.

Entonces, con buenos contenidos digitales también se puede aprender.

Exacto. Tú puedes tener un material que enriquezca el vocabulario y que introduzcan a los chavales en un pensamiento más analítico y científico, no el pensamiento mágico de los vídeos rápidos y chachis. Hay contenidos digitales que fomentan la falsa ilusión de que se puede aprender sin esfuerzo. Por definición, aprender requiere esfuerzo. Si no, es otra cosa.

Para aprender matemáticas, ¿pizarra o tableta digital?

Si yo estoy en un aula en la que mis alumnos se distraen con nada, a lo mejor tengo que ir a la pizarra. No es el mismo caso si en mi aula ya hemos trabajado elementos digitales y tengo una herramienta que me permite individualizar. La tecnología educativa tiene que ir por ahí, para ser capaz de individualizar la enseñanza. Dentro de la misma clase, hay dos o tres niveles y los profesores a duras penas llegan, así que si la tecnología es de calidad y se adapta al alumno, genial. Ahora bien, hay cada vídeo de matemáticas que… uf.

Entiendo que el objetivo es que las matemáticas no asusten.

Las matemáticas son un conocimiento que se va acumulando y necesitas buena base. Con 14 años no puedes dudar para sumar 4 y 7. Lo mismo leer. A esa edad no puedes leer con errores y titubeos. Hay niños que se quedan atrás no porque la asignatura sea difícil sino porque la base de primaria es muy mala. Hay muchos docentes a los que no les gustan las matemáticas y se les da mal. Cunado daba clases en la facultad de Educación, preguntaba a los futuros maestros cuántos libros leían al año. Cuando vi que lo normal era uno o ninguno decidí no volver a preguntarlo. Es difícil transmitir el placer de leer si tú ni lees ni tienes entusiasmo. Lo mismo con las matemáticas.

