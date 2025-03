Sale a la luz la vida sentimental de Rosa Peral en prisión: "Era una obsesión"

El crimen de la Guardia Urbana, cometido la noche del 1 de mayo de 2017, se ha convertido en uno de los homicidios más sonados en los últimos años, debido al triángulo amoroso, al calcinamiento del cuerpo de un hombre, y todo ello entre agentes de policía.

Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por asesinar a Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana y su pareja. No solamente está ella involucrada en el homicidio, y es que Albert López, el amante de esta, también fue condenado a 20 años de cárcel.

Hace más de un año que el caso estuvo en el foco mediático tras el estreno del documental 'Las cintas de Rosa Peral' y la serie 'El cuerpo en llamas'. Peral demandó a Netflix y el proceso judicial sigue abierto.

La exagente ingresó en prisión en 2017, y desde entonces ha generado muchos conflictos, incluso tuvo que ser trasladada de Brians 1 (Barcelona) a la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona).

Ahora, Lara Manzano, una compañera que convivió con la condenada durante tres años, ha desvelado en 'TardeAR' que Rosa era "problemática, conflictiva, iba a su rollo, pero por encima de las demás".

Manzano ha explicado que Peral mantuvo un contacto continuado con un interno: "Hizo una estancia para comunicar con un chico de allí. Empieza a hacer comunicaciones con ese interno y a la que lleva 'x' comunicaciones, cuatro, cinco, o seis, no sé cuántas, pues ya puede haber vis a vis".

Además, ha añadido que la exagente ha entablado relaciones tanto con hombres como con mujeres durante su estancia en prisión, y que estuvo a punto de casarse con una interna: "No es que fuera solo una relación, era una obsesión lo que tenía. No la dejaba. Según me contó ella, llegó a amenazarla de que como la dejara iría a por ella. Es más, le pidió matrimonio".

Manzano ha detallado que la joven cumplía condena por transportar pequeñas cantidades de sustancias ilegales durante un viaje, que era "extranjera y preciosa" y que cree que tenía 24 años.