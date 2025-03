Un exempleado de 'El Chiringuito' desvela cómo es trabajar con Josep Pedrerol: "Es otro nivel"

Adri Contreras, actual presidente de El Barrio de la Kings League, inició su carrera profesional como periodista trabajando en 'El Chiringuito', programa dirigido por Josep Pedrerol. El creador de contenido empezó con un contrato de prácticas, pero acabó contratado, aunque solo duro dos años.

Sin embargo, fue él quien decidió poner punto y final en 'El Chiringuito', ya que tenía claro que se quería dedicar al mundo de las redes sociales. Una jugada bastante arriesgada, pero con el tiempo se ha dado cuenta de que fue una decisión acertada abandonar el programa, ya que ahora es uno de los influencers deportivos más laureados de España.

Ahora, el presidente de El Barrio ha acudido al podcast 'BeFootball' para mantener una conversación con Rodrigo Faéz, periodista, y Pablo Beguer, jugador de la Kings League, que ha consistido en tratar distintos temas, entre ellos ha repasado su experiencia en 'El Chiringuito' con Josep Pedrerol.

El creador de contenido ha sido cuestionado por la forma de trabajar que tienen el presentador de Mega: "Te mete ahí en vena su idilio, por decirlo de alguna forma, con el periodismo. Tú ya tienes pasión por el periodismo, pero es que lo suyo es otro nivel".

Contreras ha desvelado que la exigencia era máxima cada día con Pedrerol al mando del formato: "Es el querer superarte cada día porque me acuerdo de las reuniones con él de 'cada programa es una final'".

Por otro lado, ha asegurado que el presentador de 'El Chiringuito' inculcaba la idea de que "cada día tenemos que hacer el mejor programa posible y cada programa tenemos que currárnoslo al máximo porque a lo mejor si una semana nos relajamos la gente nos deja de ver".

Además, el influencer relacionado con el mundo del fútbol ha reconocido que trabajar con él le ha ayudado mucho para llegar a donde está: "Esa filosofía es la que me ayudó". Asimismo, Contreras ha señalado que en sus inicios en TikTok tenía la mentalidad de estar trabajando con Pedrerol.

"Si no subía 20 vídeos al día no me iba a dormir", ha relatado en el podcast 'BeFootball'. El presidente de El Barrio era conocedor de que estaba viviendo una oportunidad que pocas personas tenían y no la quería desaprovechar.