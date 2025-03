El radical cambio físico de Iogur días después de ser devuelto a una protectora tras una adopción fallida

Hay varias causas que pueden provocar estrés y depresión en un perro, y si los síntomas perduran, podrían tener un fuerte impacto negativo en la salud del animal y en diferentes ámbitos de su día a día. Entre las causas que provocan su angustia está la separación de los cuidadores, el cambio de casa, de hábitos o de rutina, disminución de los paseos, el abandono...

Algunos de esos síntomas son bastante visibles y fácilmente identificables, en lo físico, pero también a nivel anímico, que repercuten en su carácter, actitudes o hábitos del animal. El semblante en el rostro y el pelaje son los más llamativos a nivel visual. Apatía, pérdida de pelo (y cambio de color), encienden la alarma cuando un can sufre depresión o pena.

Es lo que le ha pasado a Iogur «un abuelete de 12 años que en su día fue rescatado de la perrera de O Carballiño, donde su dueño lo abandonó hace dos años a su suerte», reza la historia de su vida, en la web de la protectora de Tui Aloia, donde estuvo esperando desde entonces, un nuevo hogar. Y por fin, una familia lo adoptó, pero en unos días todo se torció. «Fue devuelto a la protectora. ¿Su pecado? Haber escapado, aunque volvió al poco tiempo. Pero ya daba igual, su delito fue tan grande que ya no mereció otra oportunidad», denuncian desde el refugio tudense.

Lo hacen a través de un post en sus redes sociales con el fin de dar visibilidad a este tipo de casos, mostrando las fotos del antes y el después de Iogur, en tan solo unos días. «¿Veis diferencia entre la primera foto y las otras dos? ¿Encontráis el cambio psicológico y el lenguaje corporal existente entre una y las otras? Es evidente, ¿No?. La primera foto es la de un perro feliz. Iogur por fin había encontrado un hogar después de pasar por el abandono. Hasta parecía más joven. Las otras fotos son también de Iogur, aunque no lo parezca, cuando a los pocos días es devuelto a la protectora».

Como explica la protectora de Tui, el cambio entre ambos momentos es tan acusado que no parece que se trate del mismo perro. En unos días, tras regresar al canil, Iogur tiene menos pelo, está más blanco, su mirada es triste y pasea cabizbajo.

«¡Ya está bien!»

«Te preguntarás, ¿Pero no se podían tomar medidas para que no se volviese a escapar? ¿No le podrían dar una segunda o hasta una tercera oportunidad? Probablemente sí, en nuestra opinión no es que se podría, es que se debería pero, la decisión fue que no», sostienen desde la protectora, que entonan un «¡Ya está bien!: Iogur no es una silla, ni un pantalón, ni una cosa. Cuando acoges o adoptas a un perro adquieres unas responsabilidades que, no sólo consisten en alimentarlo, cuidarlo y darle un hogar, también tienes la responsabilidad de educarlo, de evitar que escape, que no se pierda».

Como ocurre con la mayoría de las protectoras gestionadas por amantes de los animales que les regalan su tiempo y su cariño, la Protectora Aloia de Tui está formada por un grupo de personas que, preocupadas por el destino que les esperaba a los animales en general y a los del Refugio de Tui en particular, se hicieron cargo de su cuidado, protección y atención. Entre los 200 peludos y bigotudos de los que se encargan, hay una lista de "Urgentes", entre los que figura este perrito anciano, por el que lanzan una llamada de auxilio: «Si quieres que Iogur sea el de la primera foto, contacta con nosotros. Es muy bueno y solo quiere ser amado. Llama, pregunta, adopta: +34 692 87 19 84».