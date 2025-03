La Garrafa Giratoria: el invento que revoluciona el mundo del envase

Miguel Antón Malo ha creado la Garrafa Giratoria, un invento que elimina la necesidad de levantar recipientes pesados al introducir una base curva deslizante. “Veo a la gente levantar garrafas y pienso: ya no hace falta”, afirma Malo. Con su creación ha conseguido posicionarse en la cúspide de los premios internacionales más prestigiosos del sector del packaging.

El proyecto está compuesto por dos piezas: una garrafa y una base rotativa de 360º. Ambas han sido construidas específicamente para facilitar el giro y la inclinación del recipiente sin necesidad de elevarlo o de hacer esfuerzos físicos.

Además, está diseñada de tal forma que se pueda utilizar cualquier material en su producción, desde plásticos reciclados a plásticos reciclables. Así, se respeta “el medioambiente y los distintos procesos productivos de las empresas”.

Con esta creación, el zaragozano Miguel Antón, busca adaptar los objetos a las necesidades de los consumidores, y no al revés. “Tal y como yo lo entiendo en base a los objetos, las personas construimos nuestros hábitos. Con este invento he querido primar la usabilidad para mejorar la calidad de vida de la gente”, explica. Asimismo, las personas mayores “han agradecido especialmente” esta idea, un sector de la población que “ya no tendrá que coger más las garrafas de aceite o de agua”.

La Garrafa Giratoria se encuentra en una fase de implementación y de búsqueda de financiación para poder ser comercializada. De momento, su creador ha conseguido “una inversión” pero está “abierto a más apoyo económico”.

Reconocimiento nacional e internacional

La trascendencia de este diseño queda respaldada por los premios recibidos: el Liderpack, referente del diseño en España; el EPDA, que distingue la innovación a nivel europeo; y el WorldStar Packaging Award, considerado el máximo galardón mundial en su categoría. Por otro lado, el proyecto ha sido reconocido y protegido en 157 países.

Con la Garrafa Giratoria, Aragón se eleva a la categoría de referente en el ámbito de la innovación en diseño, demostrando que las grandes ideas no siempre vienen de grandes corporaciones. En palabras de Miguel Antón Malo: “Innovar no es exclusivo de los gigantes; es una cuestión de pasión y visión”.