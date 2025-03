¡Bomba en la televisión! Este es el nuevo proyecto de Carlos Latre

El castellonense Carlos Latre suma un nuevo proyecto a su extensa carrera al incorporarse como jurado a la undécima edición de 'Got Talent España'. El humorista, imitador y presentador ha demostrado su versatilidad participando en una gran variedad de formatos televisivos, desde programas propios hasta colaboraciones en concursos y series, y tras su flamante incorporación a Mediaset ya tiene un nuevo proyecto entre manos.

Antes de su llegada a 'Got Talent España', Carlos Latre fue un rostro familiar en Antena 3 durante varios años, especialmente por su papel como jurado en el exitoso concurso de imitación 'Tu cara me suena' (2011-2024). Sin embargo, en un movimiento significativo en su carrera, se anunció su fichaje por Mediaset España en mayo de 2024. Este cambio de cadena lo llevó a presentar en Telecinco 'Babylon Show' en agosto de 2024, aunque este espacio tuvo una corta duración debido a su baja audiencia durante su rivalidad contra David Broncano (La Revuelta) y Pablo Motos (El Hormiguero). A pesar de este revés, Latre continuó ligado a Mediaset, participando en una sección humorística en 'El programa de AR' a principios de 2025.

Su incorporación a 'Got Talent España' marca un nuevo capítulo en su trayectoria televisiva, retomando su faceta como jurado, pero esta vez en un formato diferente. En este talent show, Latre no valorará imitaciones de famosos, como hacía en 'Tu cara me suena', sino diversas disciplinas artísticas realizadas por personas anónimas. Curiosamente, Latre ocupará en 'Got Talent España' el puesto que dejó Florentino Fernández, quien a su vez se ha incorporado a 'Tu cara me suena' en un intercambio de roles entre ambos programas.

En esta undécima edición de 'Got Talent España', Carlos Latre compartirá mesa de jurado con los veteranos Risto Mejide y Paula Echevarría. La incorporación de Latre se produce junto a la de Lorena Castell, quien también se suma al panel de jueces en sustitución de Tamara Falcó. El programa busca los mejores talentos en diversas áreas artísticas.