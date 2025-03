Siro López destapa lo que le ofreció Josep Pedrerol para evitar su marcha: "Sacaba lo peor de mí"

Siro López es una de las figuras más destacadas y controvertidas dentro del periodismo español. Desde sus inicios en la profesión, López ha mantenido siempre su estilo directo y sin filtros para compartir sus opiniones, especialmente sobre la actualidad del Real Madrid.

El gallego estuvo trabajando en 'Punto Pelota', programa presentado por Josep Pedrerol, donde estuvo varios años trabajando codo con codo con el presentador. Sin embargo, su relación con Pedrerol se deterioró por culpa de varias discusiones entre ambos, lo que llevó a una ruptura definitiva. Incluso llegaron a enfrentarse legalmente. El pasado mes de diciembre, López ganó la demanda interpuesta de 379.000 euros.

Ahora, el periodista gallego ha acudido al primer programa de 'Comemos' para mantener una conversación con Senén Morán, periodista deportivo y creador de contenido, que ha consistido en tratar distintos temas, entre ellos ha explicado el motivo por el cual abandonó 'El Chiringuito'.

López desvela al youtuber que "ese programa ('El Chiringuito') sacaba lo peor de mí, que también es una parte mi. Yo no digo que sea un santo, pero es verdad que soy un tío muy tranquilo, y me gusta más reír que pelearme. Pero cuando me llevan al límite yo saltó".

Además, señala que cada vez se encontraba más incómodo en el programa: "Casi estaba intentando buscar una excusa definitiva, y me la puso él. En la primera oportunidad".

El gallego revela cómo fue pasar de 'Punto Pelota' a 'El Chiringuito': "En las negociaciones previas con Atresmedia, yo le digo: 'Págame lo que consideres', pero me dijo: 'Vas a cobrar lo mismo que en 'Punto Pelota'. Pero, llega la primera semana y me dice: 'Tenemos que hablar, ya que eso no te lo puedo dar'".

Por otro lado, el periodista deportivo se enteró solo un día antes de que se iba a Atresmedia: "A mí me avisa para incorporarme un día antes de hacer la presentación, yo ya noté algo". También, explica cómo es Pedrerol en el trabajo: "Es muy de palo y zanahoria, de enamorarse y desenamorarse".

Con el transcurso del tiempo y viendo que la situación no acaba de cuajar, López le comentó al presentador de 'El Chiringuito' que "no vamos a discutir nada porque no te lo había dicho, pero tengo una oferta desde el mes de octubre de Mediaset y me voy a ir". No obstante, Pedrerol movió cielo y tierra para que el gallego no dejara el programa y le dijo: "No, por favor, no te vayas, eres una pieza indiscutible para mí".

"Todo lo que me discutía en ese momento se convertía en un sí a todo, e incluso llegó a ofrecerme presentar el programa de 'Jugones' al mediodía con él. Sin embargo, 15 días antes me había dicho que no me llevarían porque en el tiempo en que yo entraba, la audiencia bajaba. Y yo le respondí: 'No me podrás decir que, por un minuto que entre yo, va a bajar la audiencia del programa. Esto es de coña", relata el gallego a Morán.