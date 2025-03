Este es el regalo que Manu Sánchez le ha hecho al cirujano que le salvó la vida tras 14 horas en quirófano

Cuando alguien te salva la vida después de 14 horas en un quirófano es difícil pensar que se le puede regalar al cirujano en señal de agradecimiento. El humorista Manu Sánchez ha contado en una entrevista en El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial que el Periódico Mediterráneo, como sorprendió al doctor del Hospital Gregorio Marañón de Madrid que aceptó operarle para retirar de su abdomen los restos del cáncer que le fue diagnosticado hace dos años. "Se llama Wenceslao Vázquez y es maravilloso. Por cierto, este señor es peruano, chúpate esa, Donald Trump. Me ha salvado la vida", ironiza el presentador de Canal Sur y empresario de la productora 16 Escalones.

Al humorista de Dos Hermanas el doctor le sorprendió cuando aludió a la sopa de un conocido restaurante de Sevilla, Becerrita. No podía imaginarse por qué este médico que vive en Madrid sabía de este lugar. "El primer día que vuelvo a comer, después de casi un mes y pico con una sonda nasogástrica, el cirujano estaba presente y me dice: 'Hombre, Manu, te vas a tomar un caldito del Marañón, que dicen que está muy rico, pero no es el caldito de Becerrita'".

Corredor

Ahí es cuando Sánchez supo que el médico era deportista y un habitual de la media maratón de Sevilla. Era tradición que participara en esa carrera y luego ir a comer a ese restaurante. Sin embargo, este año 2025 no había podido conseguir el dorsal porque se agotaron de manera muy rápida. "Qué le regalo, le mando flores, bombones, un jamón, le hace mi madre un puchero, que es lo máximo que le puedo ofrecer a este señor que me acaba de salvar la vida. Pues se me encendió la bombilla y pensé, ya me encargaré yo de que tenga dorsal el doctor Vázquez como sea", contó en su entrevista.

Desde ese momento, el paciente hizo todo lo que estuvo en su mano para conseguir una plaza para su médico en esa maratón. Su aliado fue su amigo y presentador de televisión Roberto Leal, también sevillano de Alcalá de Guadaíra, que era amigo del periodista deportivo que en estos momentos organiza una de las carreras más importantes del panorama deportivo nacional. Así fue cómo el cirujano que ha tenido en sus manos la vida del querido presentador andaluz, que el pasado 28 de febrero recogió en el Teatro de la Maestranza la Medalla de Andalucía a los Valores Sociales, pudo participar en la carrera sevillana.