Hacienda lanza un aviso a las rentas inferiores a 35.200 euros: este es el susto que se llevaran en la declaración de la Renta

Miles de trabajadores se vieron sorprendidos este mes por el anuncio del Ministerio de Hacienda de que las personas que reciban el salario mínimo interprofesional, que este año ha subido 50 euros al mes, tendrá que pagar el IRPF por primera vez en la historia al no actualizarse este impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero este no es el único susto al que se enfrentan los empleados de cara a la próxima campaña de la declaración de la Renta, que arranca de forma telemática a partir de este 3 de abril, sino que las personas que perciban entre 22.000 y 35.200 euros anuales tendrán que hacer frente a un pago inesperado en su declaración.

Esto se produce por una reducción de las retenciones que se han aplicado en las nóminas de quienes cobraban menos de 35.200 euros anuales con el fin de que recibieran más dinero mes a mes. Una medida que entró en vigor en 2023 con la modificación del Reglamento del IRPF y que permitía aplicar una reducción de las retenciones en estos trabajadores para que su sueldo mensual fuera mayor.

De ese modo, la empresa retenía menos dinero del salario para ingresarlos en Hacienda, lo que permitía que la nómina fuera más alta. Sin embargo, el importe que había que pagar por el IRPF no había cambiado, por lo que ahora son los empleados los que deben rendir cuentas con el fisco y pagar la cuantía que no se retuvo.

Los sueldos más bajos, los más afectados por el pago del IRPF

Un ajuste que hará que los contribuyentes afectados tengan que pagar al fisco entre 400 a 900 euros tras hacer la declaración. Los más perjudicados son los trabajadores con sueldos más bajos dentro del rango afectado y que, además, tienen hijos a su cargo o un cónyuge sin ingresos. Esto se produce porque en estos casos, la empresa aplicó una retención mínima que debe ser devuelta.

Sin embargo, los trabajadores cuyos salarios se acerquen más a los 35.200 euros tendrán un impacto menor, ya que apenas deberán hacer ajustes en sus cuentas.

Ante la duda de qué personas están en esta situación, se puede comprobar mirando las retenciones que ha aplicado la empresa en las anteriores nóminas para ver si han sido menores. Además, se puede realizar una simulación en la web de la Agencia Tributaria para estar prevenido antes de tener que presentar la declaración definitiva.

Para que esto no vuelva a ocurrir, desde la administración se aconseja a los trabajadores que avisen a sus empleadores para que les apliquen una retención mayor y así poder repartir el pago del IRPF durante todo el año.