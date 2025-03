Destapada la cara oculta de Joaquín: así actúa en las fiestas privadas

La figura de Joaquín Sánchez está dando mucho de qué hablar tras la filtración de sus mensajes con Claudia Bavel, actriz de cine para adultos. El andaluz quiso quedar con la modelo de OnlyFans en la ciudad condal mientras cerraba el fichaje de Vitor Roque al conjunto sevillano. A pesar de todo, su mujer, Susana Saborido, le apoyó públicamente con el siguiente mensaje: "Siempre juntos mi vida".

El pasado viernes, su cuñado, José Manuel Saborido, acudió al programa '¡De Viernes!', para explicar la situación de la pareja. "Es conocedora de todo, pero prefiere el dinero a un matrimonio feliz", sobre la posición de su hermana respecto a Sánchez. Además, relató que "infidelidades ha habido 40.000", y "ha dormido 40.000 veces en el sofá".

Socialité

Ayer, 'Socialité', programa de los fines de semana de Telecinco, destapó la cara oculta del ex del Real Betis. El formato de Mediaset contactó con dos testigos que estuvieron varias noches con Sánchez. Además, confesaron que había tenido intenciones de ligar con ellas dos, pero que no ocurrió nada, ya que no querían.

El programa reveló las conversaciones que habían mantenido con las dos jóvenes sobre la pareja de Susana. La primera de ellas, admitió que "en las discotecas, vamos, tú no sabes las que se liaba". Aparte, escribió a 'Socialité' que "era el primero que se apuntaba a todas las fiestas de futbolistas. Salían siempre a los reservados de las discotecas, para que no los vieran, pero al final entraban tantas chicas que se enteraba todo el mundo de lo que pasaba allí".

También, la joven expresó al formato de Telecinco que se apuntaban otros jugadores de distintos equipos: "Y luego hacían fiestas privadas en las casas de otros futbolistas y lo que allí pasaba, allí se quedaba. Tiene suerte que antes no hubiera redes sociales ni teléfonos con cámara". Además, desveló el modus operandi que utiliza cada noche que sale: "Tenía alquilada una suite en un hotel de lujo para las noches que salía de fiesta. Imagino que no era para jugar al parchís".

De discotecas

La otra chica, que escribió a 'Socialité', confesó que "coincidí una vez en una discoteca con él hace años. Estaba con Santi Cazorla y empezó a hacerme bromas a mí y a mi amiga, con su humor, pero tirándonos la caña. Nos pidió que le lleváramos en coche a su hotel porque decía que no podía conducir, pero se notaba que quería lo que quería. Pero ahí se quedó la cosa porque nosotras no quisimos. Si fuera por él".

Por otro lado, la primera testigo narró que una de las mejores épocas para salir de fiesta para el andaluz es la Feria de Abril, ya que siempre la lía. Para zanjar el tema, acabó con el siguiente mensaje: "Aquí todo el mundo sabe que ha sido un golfo toda su vida. Querrá mucho a Susana porque es su mujer, pero, el ligoteo no lo ha dejado nunca".