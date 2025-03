Un experto en Castellón: «Hemos vivido con la protección de EEUU y parece que ese privilegio acaba»

¿Cómo empezó a interesarse por la comunicación?

En la mayor parte de las carreras militares vamos cambiando con frecuencia de destino. Unas veces por ascenso, otras por voluntad propia… Mi primer aterrizaje en este“mundillo fue casual, en el Departamento de Comunicación del Ejército. Ahí comenzó todo. Un buen jefe, un buen equipo, un campo inmenso por delante y… todo empezó a rodar. Pasé más tarde por el Mando de Operaciones de la Defensa y su Sección de Influencia y más tarde aún por el Cuartel General de la OTAN en Brunssum (Países Bajos) como jefe de Operaciones de Información.

¿En qué consiste la STRATCOM (estrategia de comunicación)?

La definición es algo larga pero a mí me gusta simplificarla de esta forma: entender qué sucede en el entorno de la información para planear las actividades que nos lleven a modelar ese entorno.

Se trata, como en todos los planes, de saber dónde estamos y dónde queremos llegar. Entre medias mil opciones de información y persuasión. Modelar el entorno significa producir efectos, cambios…porque comunicamos para que algo cambie.

¿Qué claves para comunicar dará en su taller de AdComunica?

Lo que no se planea suele salir mal… o sale bien por casualidad. En comunicación hay mucha tendencia a resolver por urgencia o por oportunidad, y no debe ser así. STRATCOM se basa en planear y controlar que se ejecuta aquello que se ha planeado. Y se planea para cambiar percepciones y actitudes, no para proporcionar información a paladas, es así.

Explicaré cómo se planea en la OTAN y en las Fuerzas Armadas, cómo se analiza ese entorno de la información y las distintas audiencias y, además, una audiencia especialmente importante: la audiencia interna.

Creo que vivimos tiempos de liderazgos flojos. Será por las prisas, será por el teletrabajo, será por los valores… la comunicación interna con nuestros equipos es un arte y una obligación; además es la forma más segura de gozar en el trabajo, que no es poco.

¿Cómo han cambiado las redes sociales la comunicación?

Debo admitir que no soy un fan de las redes. Su rapidez, su brevedad, su abundancia nos están afectando y tienden a complicar el pensamiento crítico. La polarización, el encasillamiento en sesgos de confirmación que nos llevan a aceptar exclusivamente los marcos coincidentes… Poco a poco se van escuchando cada vez más voces contrarias a su abuso.

Como en casi todo, de nada demasiado, porque tienen evidentes aspectos positivos, eso está claro. En las Fuerzas Armadas -por otra parte- hacemos un cierto seguidismo de las tendencias y, personalmente, no me siento cómodo. El seguidismo implica no sacar partido de la innovación, de la creatividad, de la autenticidad de las personas o de las instituciones.

¿Cómo combatir las 'fake news' para llegar a nuestro público?

En el taller explicaré el sistema que inventamos en Brunssum cuando estuve allí y Rusia atacó con virulencia a la OTAN desde el punto de vista de la comunicación. Explicado de forma muy resumida, creamos un CRAIG (Counter Russian Information Activities Group) para analizar mensualmente los mensajes negativos contra la OTAN, elegir posibles respuestas de nuestros catálogos de mensajes, elegir posteriormente la oportunidad informativa, y terminar el proceso con el análisis de resultados.

Este sistema se completaba con las opciones MARS: Minimizar la fake news, Anticiparnos a ella, Responder directamente…o Silencio, que en muchas ocasiones es lo mejor.

Es un tema apasionante y complejo, lleno de límites morales y también legales, pero la información veraz y oportuna, siempre será una gran herramienta para combatirlas.

¿Cómo gestionar una crisis desde el ámbito de la comunicación?

Como todo… planeando. Si no existe un Plan de Comunicación de Crisis, malamente se responde a ellas. Las crisis implican prisas, urgencias, decisiones. Sin plan previo se generan situaciones de nervios y que esas decisiones estén apoyadas en escasa información.

Mi experiencia me ha llevado a centrar este Plan en estos aspectos: haber estudiado y escrito el Objetivo, las posibles Crisis antes de que se presenten, la Composición del Equipo que ha de gestionarla, la designación del Portavoz adecuado para cada crisis, establecer una matriz secuencia/ audiencia / mensaje/ canal y un proceso de Revisión tras la crisis.

¿Cómo fue su experiencia como portavoz durante la pandemia del covid?

Aprendí mucho, de mi propia experiencia y de lo que observé en otros portavoces. Creo que se acumulaba información y quizá faltó algo de empatía. La portavocía requiere formación para saber transmitir lo que la audiencia requiere y de la forma que lo requiere. Nos cuesta plantearnos qué efecto queremos producir en ellos (tranquilidad, sensación de coordinación, esfuerzo presupuestario, capacidad técnica, esfuerzo común…). Hay un mantra de la comunicación que dice el mensaje eres tú. No se trataba solo de actualizar datos, sino de llegar a los corazones de gente que estaba aterrorizada y con una situación de desamparo e incertidumbre como nunca antes en nuestra historia.

Dada su experiencia sobre el terreno, ¿cómo ve la situación actual en Afganistán?

La historia reciente nos va mostrando que la detección e incluso la resolución militar de los conflictos, pueden ser sencillas. La gestión de la transición a la normalidad, en cambio, es mucho más compleja. Afganistán, Irak, Libia… tenemos mucho que aprender todavía.

En Afganistán dirigí un equipo de 120 asesores a una brigada afgana en la provincia de Badghis. La experiencia fue… única. Aprendieron, aprendimos, coordinamos, batallamos con ellos codo con codo y después… todo se esfumó en unas semanas para volver a un régimen no totalmente igual pero casi. Produce tristeza. Son muchos recuerdos de muchas personas con cara que vieron la oportunidad de cambio, al igual que la vieron desaparecer. Ahora, ya nadie se acuerda de ellos. La política internacional es así.

Juan Bustamante durante una de sus conferencias. / Mediterráneo

¿Considera que estamos ante un momento de rediseño de bloques a nivel internacional? ¿A dónde puede llevarnos?

Parece evidente que sí. En la línea con la respuesta sobre las redes sociales, se multiplican liderazgos basados en efectos de comunicación explosiva, líderes altivos que parecen afrontar las relaciones internacionales desde perspectivas meramente económicas, empresariales y con formas abusonas con escaso respeto por otros actores internacionales.

Es una situación que era complicada de prever, fundamentalmente en las relaciones Europa-USA, puesto que la posición de China era más o menos previsible, al igual que la rusa desde hace algunos años. Creo que las cicatrices, incluso con un hipotético cambio de gobierno en USA en un futuro a medio plazo, van a ser profundas. El maltrato de fondo y forma no se olvida fácilmente. Volviendo a mi terreno, es uno de los efectos cognitivos que tienen más impacto que los físicos o los virtuales.

¿Cree que Europa debe potenciar su defensa militar ante las circunstancias actuales?

Sin duda. Lo malo es que esta debería ser una decisión que se transformara en acciones de manera gradual y consensuada, pero el cambio de rumbo radical en USA nos está llevando a una urgencia que puede ser peligrosa. Casi todos los actores europeos tienen esta línea muy clara. En España, por circunstancias conocidas, todavía estamos en una fase algo precaria, pero no creo que haya dudas en cuanto a la línea firma que tenemos que mantener. Es duro gastar en Defensa y ese dinero, queramos o no, sale de otros capítulos, pero hemos vivido muchos años con la protección de nuestros vecinos, y parece que este privilegio se acaba.

