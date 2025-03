Sale a la luz la dieta de Nick Walker, el culturista conocido como 'El Mutante'

El mundo del culturismo ha dejado muchos fallecimientos en los últimos años, constatando lo peligrosa que es esta práctica sin una supervisión adecuada. Sin embargo, son muchas las personas que llevan a cabo esta disciplina deportiva.

El estadounidense Nick Walker se ha convertido en uno de los culturistas más conocidos en el mundo. A sus 31 años, el joven ha tenido una trayectoria impecable hasta el momento. Comenzó ganando el New York Pro en su debut, y en 2021 consiguió proclamarse campeón del Arnold Classic. Sin embargo, todo se torció cuando una lesión en los isquiotibiales le alejó de la edición 2023 del Mister Olympia, donde partía como uno de los favoritos. Un año más tarde, Walker anunció que tampoco participaría en la competición en 2024, ya que su cuerpo necesitaba un descanso.

El culturista se está preparando para el Pittsburgh Pro 2025 que se celebrará el próximo 10 de mayo en Pensilvania. El deportista participará en la categoría Open Masculino, convirtiéndose en uno de los mayores retos de su carrera.

Tras pasar diferentes problemas relacionados con la salud mental, Walker se ha propuesto ganar la competición y se ha visto obligado a cambiar su dieta y su rutina de entrenamiento. Para ello se ha puesto en manos de su nuevo entrenador Kyle Wilkes.

Nick Walker pesa unos 130 kilos y en su canal de YouTube ha explicado cómo se siente con los cambios en su alimentación: "El cuerpo se siente bastante bien. Nada demasiado loco, nada muy duro ni extremo. Estamos presionando un poco y el cuerpo está respondiendo adelgazando. Nada drástico, pero la comida es moderada".

Cómo se alimenta Nick Walker

Primera comida: le tocaba crema de arroz, pero como no le apetecía, hizo arroz jazmín acompañado de pollo, mantequilla de cacahuete, canela molida, sal rosa o yodada y unos arándanos de postre.

le tocaba crema de arroz, pero como no le apetecía, hizo arroz jazmín acompañado de pollo, mantequilla de cacahuete, canela molida, sal rosa o yodada y unos arándanos de postre. Segunda comida (previa al entrenamiento sobre las 13 horas): arroz jazmín, pollo, plátanos, sal, canela molida, mantequilla de cacahuetes y arándanos.

arroz jazmín, pollo, plátanos, sal, canela molida, mantequilla de cacahuetes y arándanos. Tercera comida: arroz jazmín, pollo "mega-fit" con un poco de aceite de oliva, la canela molida, sal rosa, y como postre, de nuevo unos arándanos.

arroz jazmín, pollo "mega-fit" con un poco de aceite de oliva, la canela molida, sal rosa, y como postre, de nuevo unos arándanos. Cuarta comida: arroz jazmín, pollo, canela molida y un poco de sal.

arroz jazmín, pollo, canela molida y un poco de sal. Quinta comida: pollo y arroz.

pollo y arroz. Sexta comida: arroz hervido, carne de bisonte, mantequilla de cacahuete, canela molida y sal rosa.

"No suelo usar salsa ni muchos condimentos. Cuando estoy en preparación, muy pocas veces. Tiendo a mantenerlo lo más simple posible. No es algo extremo. No quiero añadir nada más", detalla el culturista estadounidense.