El psicólogo Carlos Serrano explica por qué no tener pareja no es un fracaso: "Una pareja no es un mundo, es parte de nuestro mundo..."

La vida, muchas veces, parece ideada para vivir en pareja. Todo encaja mejor si se trata de dos: los viajes, los pisos o incluso los planes de seguros. La vida en pareja es el estado "natural" de la vida adulta, pudiendo ser esto una fuente de frustración para aquellos que optan por la soltería por elección propia o circunstancias.

En los años 70, un 80% de los jóvenes de entre 30 y 35 años vivía en pareja. Un porcentaje que ha bajado en picado. Según un estudio de Funcas de este pasado enero, solo uno de cada tres jóvenes de entre 30 y 35 años vive en pareja. En 2018, otro informe apuntaba a que uno de cada cinco menores de 39 años nunca ha vivido en pareja.

Según la revista Forbes, 8 de cada 10 usuarios están hartos de las aplicaciones de citas, con lo que parece que establecer vínculos afectivos se ha vuelto más complicado. Carlos Serrano, psicólogo conductual, expuso esta realidad en el pódcast 'Sobran las Palabras', dirigido por Álvaro Embid.

La soltería y el fracaso

"El verte soltero es algo que muchos asocian a fracaso, a que algo te falta”, arranca Carlos Serrano, añadiendo que está asociado "a sentirte mal y, por ende, a la baja autoestima".

Serrano explica cómo la presión social incide en esta visión: "Hay una parte innata, el apego, que nos hace vincularnos. Nacemos con una condición que nos hace relacionarnos con otras personas para que sobreviva la especie. También somos seres sociales, vivimos con un componente cultural, lo que aprendemos día a día”.

La típica frase que se suele decir también es que una pareja "te completa". “La necesidad de vincularnos a otros seres humanos lleva a algunos a decir que no estamos completos si no estamos en pareja, pero… ¿Qué significa estar completo?”, se pregunta Serrano. “¿Te falta un brazo? ¿Una pierna?”.

Según el experto, todos estos pensamientos vienen de los mitos del amor romántico: "Son mitos que nos han perjudicado muchísimo, porque creemos que nos falta algo y nos vemos muchísimo peor. No nos falta alguien. Como mucho, una pareja nos puede complementar. Una pareja no es un mundo, es parte de nuestro mundo”.

Resignificar la soltería

Serrano insiste en que entender que no necesitamos a alguien para estar completo es esencial. “¿Por qué no podemos disfrutar de experiencias solo? Nos han vendido la idea de que necesitamos a alguien para completarnos. A esto le pesa el componente cultural. Nos han vendido en las películas que el soltero es esa persona triste, gris; hasta que de repente aparece alguien, suena la música, arcoíris, los pájaros cantan… La gente aprende que estar soltero es estar mal”, asegura.

Una sensación que familia y amigos pueden incrementar, presionando a que "les des una alegría" y "no ser unos fracasados a sus ojos". Serrano concluye con que se puede vivir en soltería y disfrutarlo. “Debemos dar un nuevo significado a la soltería, valorarlo. Cambiar el componente negativo y utilizarlo para hacer cosas nuevas, redescubrirnos”, anima. “Muchos no hacen cosas solo por el miedo al qué dirán. No van a restaurantes o al cine solos. Pero cuando uno se da cuenta que no es tan importante para los demás, comienza a darte igual”.