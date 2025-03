El polémico mensaje del empresario castellonense Fran Villalba sobre la mentalidad española: "No ha querido estudiar"

El joven emprendedor Fran Villalba Segarra, fundador y CEO de la tecnológica Internxt, valorada en cerca de 40 millones de euros, generó controversia con sus declaraciones en el programa laSexta Xplica. Bajo una perspectiva directa y sin filtros, Villalba, que tiene raíces en la Vall d’Uixó, ofreció su visión sobre las causas de la pobreza y la desigualdad en España, un tema que provocó enconadas respuestas por parte de los invitados.

En su intervención, Villalba afirmó con contundencia que "en España hay mucha pobreza y mucha desigualdad porque la población española tiene una mentalidad muy cómoda". Esta declaración, que pone el foco en una supuesta actitud generalizada, sugiere que las dificultades económicas que enfrentan muchos españoles no se deben únicamente a factores externos o sistémicos. Según su punto de vista, esta "mentalidad cómoda" contribuye a que una parte significativa de la población no alcance la prosperidad económica.

Ampliando su argumento, el CEO de Internxt señaló que "mucha gente que no cobra mucho dinero y no llega a fin de mes es gente que muchas veces no ha querido estudiar, que ha estudiado carreras por amor al arte que no sirven para nada sin tener en cuenta las necesidades de mercado real, quieren trabajar muchas veces lo menos posible o incluso vivir de subvenciones". Esta crítica apunta directamente a las decisiones individuales en cuanto a formación y expectativas laborales, sugiriendo una desconexión entre las aspiraciones de algunos y las demandas del mercado laboral actual.

En la misma línea, Villalba manifestó que "al final, lo que la gente quiere es cobrar mucho dinero sin hacer nada". Esta afirmación incide en la percepción del emprendedor sobre una posible falta de voluntad de esfuerzo y dedicación por parte de algunos miembros de la sociedad española. En contraposición a esta visión, Villalba defendió la necesidad de "más gente emprendedora y que quiera trabajar y estudiar".

Para respaldar su postura, Fran Villalba compartió su propia experiencia, destacando que él mismo estudió en la universidad pública y trabajó desde los 16 años, logros que le permitieron construir una empresa valorada en 40 millones de euros. Con este ejemplo personal, buscó transmitir un mensaje de que "es posible hacer mucho dinero, pero a base de trabajar y no de quejarse". Sus palabras, por lo tanto, no solo ofrecieron un diagnóstico sobre la situación económica, sino también una receta basada en el esfuerzo individual y la iniciativa emprendedora como vías para el progreso.