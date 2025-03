El último ganador del bote rompe su silencio sobre Pasapalabra y señala a Roberto Leal: "Me tengo que contener"

Pasapalabra cuenta con varios ganadores que ya son leyendas del concurso. Nombres como Óscar Díaz, el último ganador que logró hacerse con 1,8 millones de euros tras épicos duelos con Moisés. El ya mencionado Rafa Castaño. Tras casi 200 programas, el 16 de mazo de 2023, el sevillano marcó un antes y un después en 'Pasapalabra', al llevarse el bote más alto en la historia del concurso. Nada menos 2.272.000 euros.

¿Manu o Rosa? ¿Rosa o Manu? Nadie sabe la respuesta de quién podría llevarse el bote. Sobre todo con el peligro de la silla azul que tantos buenos concursantes ha eliminado en esta nueva era del programa tras la victoria de Óscar.

Los duelos de Óscar y Moisés ya son historia del programa. En su programa número 154, el madrileño consiguió completar El Rosco frente a un sorprendido Moisés, que no pudo hacer nada pese al haber luchado más de 200 programas por conseguir el premio final.

Óscar García acudió a Saber y Ganar, donde logró ser uno de los magníficos . Tras triunfar con Los Dispersos en Boom, Óscar ganó 1,8 millones de euros en Pasapalabra, convirtiéndose en el último concursante hasta la fecha que se ha hecho con el bote.

"Pocos pueden hablar tan rápido"

En El gordo y el flaco pódcast, óscar ha querido ensalzar la figura de Roberto Leal y su capacidad de dicción a la hora d eleer las preguntas del rosco en Pasapalabra. "Pocos pueden hablar tan rápido y, aun así, ser perfectamente entendidos. Roberto Leal lo hace con una claridad y naturalidad asombrosas". "No creo que haya muchas personas capaces de hacerlo. Yo tengo problemas claros de dicción. Me tengo que contener para que se me entienda al hablar", ha ganado el ganador del bote de 1,8 millones de euros en el concurso de Antena 3.

En ese mismo pódcast el que fue máximo rival de Moisés cuenta cómo fue su debut en los concursos de televisión, qué le motivó a presentarse y cómo aquella primera experiencia marcó el inicio de un recorrido impresionante en la pequeña pantalla. "Hay una pequeña incursión de un día de una cosa que quizá no debería contar, pero lo voy a contar porqué no tengo vergüenza, que era una mezcla de concurso musical, en el que tú respondías preguntas de cultura general musical y luego además cantabas. Pero eso era un invento de Telecinco de verano que espero que hayan quemado todas las cintas", cuenta entre risas.