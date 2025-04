Fátima Ofkir, tras pasar siete años en una cárcel de Omán por narcotráfico: "La soledad y el miedo fueron mis compañeros en la celda"

Fátima Ofkir, amnistiada después de pasar siete años en una prisión de Omán ha asegurado este jueves en una rueda de prensa en el Col.legi de l'Advocacia de Barcelona que en la celda donde vivió ese tiempo su única compañía fueron "la soledad y el miedo". Las malas compañías, "las promesas vacías" y el haber "caído una trampa", según sus palabras, le hizo "vivir un infierno" en la prisión de ese país, donde fue condenada por tráfico de drogas. Su avió aterrizó el pasado domingo en el aeropuerto de El Prat, donde le esperaba la abogada Mónica Santiago, del despacho Vosseler, que junto con el también letrado y exmagistrados Baltasar Garzón y el empresario Antonio Sagnier han hecho posible que el sultanato concediera la aministía a esta joven de l'Hospitalet de Llobregat, que ha regresado a España con siete idiomas aprendido y con la intención de estudiar Derecho.

"Gracias a cada uno de vosotros que ha puesto un granito de arena para que pueda salir de la cárcel", ha afirmadoátimama, que no ha podido reprimir las lágrimas antes de empezar a leer una carta que había escrito. Ella misma ha confesado que estaba muy nerviosa. "Gracias a los medios que han luchado para que las noticias fueran lejos y pueda haya podido salir de la prisión. Si no fuera por todos vosotros que estaís aquí no tendría una segunda oportunidad en la vida", ha expresado.

"Soy una persona transformada que tras siete años de prisión solo puede dar las grácias a los que me habíes ayudado a arrepentirme de un error de juventud. Fátima no solo es una persona liberada, sino una persona transformada", ha explidado Fátima que cuando fue encarcelada en Omán solo tenía 18 años. Su equivocación fue creer en "promesas vacías de los que se hacían llamar amigos". Ahora, ha quiere aprovechar al máximo de "esta segunda oportunidad" que le ha dado la vida.

"Todos mercemos la posibilidad de rehacer nuestro futuro" y "he comprendido el daño que me he causado a mi misma y a mi familia, y no desaprovecharé esta segunda oportunidad". "Las falsas amistades crean solo un profundo dolor", ha subrayado, para después aconsejar a todos jóvenes que "no se dejen engañar con las promesas vacían y el dinero fácil. Que busquen a sus verdaderos amigos, a las personas que les quieren de verdad". "Quiero ayudar a cada joven de españa que este perdido que no sepa en quien confiar", ha recalcado de forma sincera. Antes de viajar a Omán, ha reconocido, estaba "en una situación muy complicada", roedada de "malas influencias", a los que consideró por "error"su "apoyo". Estaba, ha agregado, "descabezada", pero "esta Fátima ha desaparecido", ha puntualizado. "Cometí un error", ha repetido varias veces.

Fátima ha relatado los días tan "duros" que ha vivido en la prisión de Omán donde ha estado recluida. Además, se sentía "agobiada" para seguir "el día a día" en una cultura que para ella era desconocida entonces y en un país donde algunas libertades están "mucho más limitadas" que en España. "Era difícil adaptarme a su perspetiva cultural", ha explicado.

Con su abogada Mónica Santiago se comunicaban cada semana, en una llamada de alrededor de un minutos, que es lo que se permite en ese país. Las palabras de ánimo de la letrada, que ha sido más que una abogada para ella, le ayudaba a aguantar. "Una mica mes, una mica mes", le repetía Mónica Santiago cada vez que sus ánimos estaban bajos y tenía ganas de tirar la toalla. En la prisión se dedicaba a leer libros de psicologías, a jugar y aprender idiomas. Hasta siete se ha traido de Omán. La letrada también consiguió que la joven tuviera un apoyo psicológico, aunque fuera solo por teléfono.

"Mónica no solo es abogada, sino que es un pedazo de persona que se ha ocupado de persona, que se ha ocupado de que Fátima tuviera la alimentación necesaria en la cárcel, consisguiendo que se le diera 53 reales para complementar la comida que le daban, se ha enfocado en sus estudios, a parte de recopilar la documentación necesaria", ha relatado el empresario Antonio Sagnier, que mantuvo contactos diplomáticos con Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores y dirigente máximo de la Alianza de Civilizaciones, así como con representante de Omán en la ONU. Se intentó la revisión de la condena, pero fue imposible.

Este empresario y Baltasar Garzón viajaron en una ocasión a Oman para visitar a Fátima y hacer gestiones para su liberación. "En España, ha detallado, Sagnier, "solo hubiera sido condenada a cuatro o cinco años de cárcel". En el baís árabe se le impuso la cadena perpétua. Los dos fueron en compañía de un representante de la Comisión Islámica de España, con quien el exjuez tiene una estrecha relación. Allí les recibieron en la Embajada española y contactaron con un abogado de allí para que hiciera cargo de los trámites judiciales para propiciar la liberación de la jóven,

El decano del Col.legi d'Avocats de Barcelona, Jesús Sánchez, y otros miembros de la junta de esta institución, la recibieron en un encuentro privado minutos antes de su comparecencia en ante los medios de comunicación. "El abogado siempre tiene pasíon por ayudar y cabe resaltar la función social de nuestra labor y moralmente estamo obligado a ayudar", ha asegurado. Al finalizar el acto le ha abierto las puertas de la biblioteca del colegio para que pueda estudiar Derecho, como es el deseo de la joven, y, además, ha anunciado que a la abogada Mónica Santiago se le concederá una medalla institucional.