Hablan los empresarios de la mina de Cerredo, que ven "algo anormal" en la explosión: "Tenemos a todos los trabajadores de nuestra parte"

La empresa Blue Solving, concesionaria de la explotación de la mina de Cerredo (Asturias), está a la espera de la inspección del lugar del accidente y de que ésta pueda explicar "la verdad de algo tan anormal" como la explosión que dejó cinco fallecidos y cuatro heridos cuando los trabajadores acababan de entrar en la galería.

Lo ocurrido es muy extraño, según sostienen en la empresa, que sopesa emitir un comunicado más adelante, cuando se sepan los motivos de la terrible explosión. Eso sí, indican desde Blue Solving que la mina "se está explotando desde hace 100 años y nunca ha pasado nada" como lo ocurrido este lunes, algo que corroboran los propios mineros que trabajaron en ella en décadas anteriores.

La empresa asegura que tiene "a todos los trabajadores de nuestra parte". No estarían culpándola de lo ocurrido. Los propietarios de la empresa están además hundidos por lo ocurrido. "Esto no era una mina con unos mineros, era una familia. Aquí no murieron unos mineros. Aquí murieron unos amigos", indican desde la empresa.

La empresa ha respondido ya a las denuncias presentadas ante el Principado hace unos diez días por una empresa vinculada al anterior propietario de la mina, Victorino Alonso, según las cuales, se estaría sacando carbón de forma ilegal.

Devolver las ayudas

Victorino Alonso, que está en tercer grado tras haber sido condenado por delitos medioambientales en León, también planteaba que, si se reabría la mina, tenían que devolverse las ayudas entregadas por la Unión Europea a través del Principado para el cierre de la explotación. Blue Solving señala que, en cualquier caso, no debería reintegrar cantidad alguna por la apertura de la mina, ya que nunca recibió subvenciones para financiar el cierre de la explotación.

Suscríbete para seguir leyendo