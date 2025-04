Un ensayo español demuestra que un fármaco contra la diabetes mejora a pacientes intervenidos de válvula cardiaca

En torno a un 3% y un 5% de las personas mayores de 75 años padecen estenosis de la válvula aórtica, una enfermedad que provoca la reducción paulatina del orificio por el que la sangre es bombeada del corazón -desde el ventrículo izquierdo- al resto del cuerpo. Como resultado, el músculo cardiaco debe esforzarse más, lo que puede derivar en insuficiencia cardiaca, angina de pecho o incluso muerte por arritmias malignas.

El tratamiento para estos pacientes suele implicar el reemplazo valvular mediante cirugía, pero un ensayo español, llevado a cabo en 39 hospitales y sin participación de la industria farmacéutica, ha demostrado que un fármaco usado para la diabetes - dapagliflozina- reduce la tasa de muerte o el ingreso por insuficiencia cardiaca en estos pacientes.

El hallazgo supone un hito en la investigación cardiovascular y podría cambiar la forma de tratar a estos enfermos a escala mundial, por lo que se ha publicado en una de las revistas médicas más prestigiosas: 'The New England Journal of Medicine'.

"Los resultados del estudio DapaTAVI tendrán un impacto enorme en una población creciente de pacientes y contribuirán a prolongar su esperanza de vida con mejor calidad", vaticina Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas (CNIC), el organismo que ha coordinado el estudio, junto con el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La cirugía

El problema de los pacientes con estenosis de la válvula aórtica es que suelen tener una edad avanzada y la cirugía presenta, por tanto, riesgos elevados. Por ello, en los últimos años se ha desarrollado la técnica denominada TAVI, un procedimiento menos invasivo que permite implantar una nueva válvula a través de un cateterismo (con la introducción de un catéter), evitando una cirugía mayor.

"Gracias a la TAVI, muchos pacientes de edad avanzada han visto prolongada su esperanza de vida. Sin embargo, estas personas siguen presentando un alto riesgo de insuficiencia cardiaca debido al desgaste sufrido por su corazón”, explica Sergio Raposeiras-Roubín, cardiólogo del Hospital Álvaro Cunqueiro, investigador del CNIC y coordinador del ensayo clínico.

Estudios previos ya han demostrado que los inhibidores de SGLT2, como el indicado fármaco para la diabetes, mejoran la insuficiencia cardiaca y el ensayo ahora publicado, en el que han participado 1.250 pacientes con estenosis aórtica severa, sometidos a TAVI y con alto riesgo de insuficiencia cardiaca, demuestra que la administración del medicamento dapagliflozina tras el implante reduce "significativamente" la mortalidad y los ingresos hospitalarios.

Por ello, los investigadores consideran que el hallazgo tiene una gran relevancia y podría cambiar la práctica clínica en la estenosis aórtica de pacientes de edad avanzada en todo el mundo.