La psicóloga Silvia Llop, sobre las relaciones: "Muchas veces nos quedamos porque hemos invertido mucho"

Las relaciones amorosas también se han visto afectadas en los últimos años por las redes sociales y por una sociedad que busca constantemente lo efímero.

La psicóloga Silvia Llop, experta en relaciones, ha analizado el fenómeno de los 'casi algo'. "Esto pasa mucho en las no relaciones, que son esas historias en que una persona quiere la relación y la otra persona no la quiere, pero se ven hablan. Tienen a todas luces una relación, pero una persona no quiere la etiqueta", ha explicado en 'Voces con huellas'.

Tiempo invertido

"Tú piensas que tú estás invirtiendo, toma una moneda, mi tiempo, mi energía mi cariño, venga que ahora sí va a querer estar conmigo", ha añadido la psicóloga. Esto supone una situación de inseguridad para la persona que sí quiere la etiqueta de relación, es "el miedo es que si me levanto de esta máquina de tragaperras y se sienta otra y tira y le cae el premio."

Silvia Llop busca que sus pacientes reflexionen sobre el motivo por el que siguen esperando. "¿Qué pasa? El tiempo que he invertido es mío, el premio es mío. Muchas veces nos quedamos en sitios solo porque hemos invertido mucho tiempo y entonces me tiene que tocar", ha finalizado.