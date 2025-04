¿Podría darse otro gran apagón eléctrico en España? 4 claves sobre qué sabemos sobre lo ocurrido y qué podría pasar ahora

Este lunes, poco después del mediodía, la Península Ibérica se quedó a oscuras. Un apagón masivo dejó sin suministro eléctrico a millones de ciudadanos en España, Portugal y algunas zonas del sur de Francia y así, durante varias horas, hogares y calles permanecieron sin electricidad y, sobre todo, sin saber ni qué había ocurrido ni cuándo se iba a normalizar la situación. Tras una larga noche de trabajos técnicos para solventar el problema, en estos momentos se ha conseguido restablecer la conexión en casi todos los puntos del país, según explican desde Red Eléctrica de España (REE). ¿Pero qué sabemos exactamente sobre lo que ha ocurrido? ¿Qué ha provocado este gran apagón? ¿Y podría volver a pasar algo así a corto plazo?

Según explica Álvaro De La Puente Gil, profesor de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de León, lo vivido el lunes se conoce técnicamente como un "cero absoluto", es decir, una pérdida total de tensión eléctrica. "Es como si se pulsara un interruptor que desconecta de golpe todo el suministro. El sistema, al no poder equilibrar una caída tan brusca entre generación y demanda, se protegió desconectándose automáticamente", explica este especialista en declaraciones al Science Media Centre (SMC) sobre lo ocurrido. Según reportan las primeras informaciones sobre lo ocurrido, ayer en apenas cinco segundos el sistema eléctrico peninsular perdió más de la mitad de su capacidad de generación, provocando así una sacudida que ni los protocolos automáticos pudieron frenar.

Este tipo de colapsos, explica De La Puente, son escenarios extraordinariamente raros. "Incluso desde Red Eléctrica se había descartado que pudiera darse un ‘cero absoluto’ en la Península Ibérica. Esto demuestra que, aunque el sistema está preparado para muchas contingencias, no es infalible", señala De La Puente. En esta misma línea se posiciona el ingeniero eléctrico Marcial González de Armas quien, en declaraciones a la misma plataforma, afirma que "este tipo de conjunción de incidentes en la red eléctrica, así como el escenario de colapso total de tensiones, es altamente improbable en una red tan fuerte, tan robusta y tan fiable como la red eléctrica española y europea".

Todavía no está claro qué es lo que ha puesto en jaque a la red eléctrica española. Las primeras hipótesis, aún lejos de ser confirmadas, hablan de "una perturbación" que habría alterado el funcionamiento de algunas infraestructuras críticas. Aunque aún no está claro qué pudo haberla ocasionado. Desde el Gobierno afirman que en estos momentos se están estudiando todos los escenarios posibles y que, hasta no tener una respuesta más concluyente, prefieren "no especular".

Según explica Miguel de Simón Martín, profesor titular en el Área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de León, el desencadenante de esta alteración pudo haber sido la desconexión súbita de una línea de muy alta tensión (400 kV) que une España y Francia. "En términos del sistema, esto sería como cerrar de golpe una de las válvulas principales que regulan el flujo de electricidad entre ambas redes, generando un desequilibrio que la red peninsular, más vulnerable, no pudo sostener", afirma el especialista en un análisis remitido al SMC.

También se ha hablado mucho de la posibilidad de este apagón haya sido causado por un ciberataque. La hipótesis está siendo estudiada por Centro Criptológico Nacional, que a su vez depende del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero por el momento no ha trascendido más información al respecto. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, afirmó ayer desde Bruselas que por ahora "no hay indicios de que haya sido provocado".

Mientras se sigue investigando lo ocurrido, una de las cuestiones que más preocupa es si a corto medio plazo podría darse otro apagón de esta magnitud en España. Sobre esta cuestión, los expertos afirman que lo sucedido el lunes fue un evento atípico y que, al menos por ahora, no hay ninguna sospecha de que pueda volver a repetirse a corto plazo. "En los próximos días es poco probable que vuelva a ocurrir un apagón de la misma magnitud, especialmente porque ahora el sistema estará en máxima alerta. A corto plazo, el operador tomará medidas preventivas muy estrictas", afirma De la Puente, quien también incide que "a medio plazo, si no se entienden bien las causas exactas y no se corrigen los posibles fallos estructurales, el riesgo no desaparece por completo".