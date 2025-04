Isabel Burgas, profesora de instituto: "El primer error es dejar el franquismo para el tercer trimestre de 4º de ESO"

-¿Trabajar la memoria histórica en el instituto es más importante que nunca en el contexto actual?

-No. Importante lo ha sido siempre. Desde 1975 es importante. Lo que pasa ahora es que tenemos a la ultraderecha que nos aprieta a nivel europeo y mundial, por lo que la gente ve más necesario hablar de ello; pero necesario lo era antes y lo es ahora.

-Quizá más que necesario, la palabra sea urgente. Las encuestas ofrecen una fotografía que asusta.

-Ante todo, creo que hay que dejar claro que si la ideología de extrema derecha está creciendo no tiene nada que ver con lo que se hace o deja de hacer en los institutos, donde se trabaja desde ideas democráticas. Pero yo no soy tan alarmista. No creo que el estudiantado votara en masa a Vox. Lo que sí veo en el día a día en el aula es que se han vuelto más conservadores.

-¿Conservadores en qué sentido?

-En defender el servicio militar obligatorio, por ejemplo. Pero lo entiendes cuando ves el mensaje del miedo que se está vendiendo desde los medios de comunicación. Eso genera una necesidad de defenderse, a partir de un relato que les llega externo al instituto; pero no creo que sean de extrema derecha.

-Pero la fuerza de los relatos de la extrema derecha sí ha ido desplazando el “sentido común” a la derecha, ¿eso sí?

-Lo que me preocupa de la juventud es que no sean conscientes de que los derechos que tienen los pueden perder. No todo el alumnado es machista, por supuesto, pero sí detectamos que hay cosas que dábamos por sentadas que hay que seguir trabajando. Y, sobre todo, vemos que es muy necesario combatir los mensajes de odio. En vez de podernos concentrar en la memoria democrática tenemos que ir apagando fuegos a medida que van saliendo noticias.

-¿Noticias falsas, se refiere?

-En el día a día, en clase, tienes que ir abriendo debates para luchar contra las 'fake news'. Eso es algo que se tiene que hacer en el aula y a lo que el profesorado no estábamos acostumbrados, o no a tenerlo que hacer tanto.

-Y entiendo que es algo que se debe trabajar en todas las disciplinas, son solo en ciencias sociales…

-Este tema nos afecta a todos. De hecho, en tutoría es donde más se trabajan estos temas. En tutoría, en proyectos…

-¿Cuál es el papel de los docentes en contagiar esa inquietud por la memoria histórico? He visto que la ganadora del Premi de Recerca en Memòria Democràtica por un TR sobre su bisabuelo fusilado por el franquismo estudiaba en este instituto. Dudo de que sea casualidad.

-En el Alt Empordà llevamos 10 años trabajando la memoria histórica en los institutos y eso se nota. El TR del que me habla fue tutorizado por una profesora de castellano, no de ciencias sociales. Hemos sido capaces de hacer equipo y sí, eso tiene resultados.

-¿Cómo se debería trabajar la memoria en Catalunya? ¿Puede dar algunos consejos desde su experiencia?

-Dejar esos temas para el tercer trimestre de cuarto de ESO es el primer error. Cuando el currículum te marca que el franquismo se trata por primera vez en cuarto de ESO ya has perdido. Lo primero que se tendría que hacer es trabajarlo en todos los cursos, desde primero de ESO. Aprovechar efemérides: dile 20N, dile el día de las víctimas del Holocausto... Y trabajarlo en primero, segundo y tercero de ESO, porque en cuarto ya se hace por currículum. Aunque sea en jornadas concretas. Se puede hacer de muchas maneras: a partir de una lectura en una materia de lengua… Pero no esperar en ningún caso hasta 4º de ESO.

-Algunos profesores se quejan de las pocas horas de Historia que hay en el horario escolar en secundaria. ¿Es por eso, también, que plantea esa transversalidad?

-¡El currículum ya permite hacer eso! Los profesores debemos asegurar que se hace. Figueres hizo una exposición sobre los bombardeos. ‘Silencis’, se titulaba, y permitió que los institutos fueran a verla e hicieran una actividad. Y, en mayo del 2014 el MUME reunió en Portbou a alumnado de cuatro Institutos de la comarca. En ese encuentro se forjó el Grup de Treball Exili, Deportació, Holocaust, que nació de la mano del Museu Memorial de l'Exili (MUME) y, con él, del Memorial Democràtic. Seis profesores de ciencias sociales del Alt Empordà se pusieron en contacto y se dijeron, ¿y si hacemos algo conjunto? En aquel momento eran seis centros, cinco públicos y uno privado. El año de nuestro décimo aniversario podemos decir que todos los institutos públicos del Alt Empordà tienen un representante en el grupo, lo que pone las actividades al alcance de prácticamente todos los jóvenes de la comarca.

-¿Qué tipo de actividades hacen? Denos envidia.

-Muchas. En bachillerato, llevamos ocho años viajando a Mauthausen, donde hacemos un homenaje a los deportados del Alt Empordà. Y este año también iremos a La Modelo, a hacer una visita guiada con una asociación de expresos. En 4º de ESO hacemos una salida llamada ‘Exilis’. Cada centro se va a un punto distinto: unos a Elna, otros a Cotlliure, a Ribesaltes… vamos cambiando cada año. Después nos juntamos todos los centros en la playa de Argelers, con la asociación FFREEE (Hijos e hijas de republicanos españoles y niños del éxodo, en sus siglas en francés). Todo lo ligamos a un acto conmemorativo.