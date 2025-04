El tuit de un castellonense que se hizo viral durante el apagón: "¿Va a tardar mucho en volver la luz?"

Una muestra de ingenio made in Castellón se hizo viral durante el episodio del apagón del lunes. Dos frases, acompañadas de una foto, que han sacado una sonrisa a muchos usuarios de redes sociales. No en vano, acumula en X, en el momento de escribir este texto, más de 28.000 Me gusta y 357.000 visualizaciones.

El autor es el usuario @castellon_1922, aficionado del CD Castellón, que hace una imagen de sus pies mientras está en unas escaleras mecánicas, parece que en un centro comercial. "Hola, va a tardar mucho en volver la luz? Llevo aquí más de media hora y tengo que ir a trabajar".

Reacciones a la publicación

Una broma muy bien recibida en X: "Este es el tuit que todos aspiramos a poner en un evento de tal magnitud", sentencia un usuario, celebrando la ocurrencia.

"Pudiste salir? Ni me imagino la angustia que has tenido que pasar. Un fuerte abrazo desde Valladolid y recupérate, aunque tengas que pedir 3 días de baja", le replica otro, a lo que @castellon_1922 contesta: "Si si, a las 17.30 volvió la luz y pude bajar. Un día para olvidar, si hubiera cogido las escaleras normales que estaban justo al lado…".

"Espero que los equipos de rescate se estén desplazando ya a la zona. Mucho ánimo", continuaba la broma otro usuario.