El Consejo ‘La nueva energía para la industria’ enciende nuevos desafíos

Precisamente el día después de que toda España se viese sorprendida por el mayor apagón general eléctrico sufrido por el país, el periódico Mediterráneo reunió a representantes empresariales e institucionales en un nuevo encuentro del Consejo La nueva energía para la industria, cuyas conclusiones serán presentadas en el II Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por el grupo Prensa Ibérica, que tendrá lugar este año en la ciudad de Málaga.

El encuentro privado tuvo lugar en las instalaciones del hotel Intelier Rosa en el centro de Castelló, y fue moderado por el propio director del periódico, Ángel Báez, contando en esta ocasión con la presencia del director general de Energía y Minas de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat valenciana, Manuel Argüelles; el director de Hidrógeno Verde de Iberdrola, Ibán Molina; el director de Organización y Transformación del Grupo Simetría, Francisco J. Vea; el secretario general de la Asociación de Esmaltes, Colorificios y Fritas para la Cerámica (ANFECC), Manuel Breva; el presidente de la Asociación Investigación de Empresas (AICE), Juan Vicente Bono, y el experto en Energía y Gran Consumo de Energía de Naturgy, Roberto David Hernández.

El encuentro tuvo lugar en el hotel Intelier Rosa de Castelló. / Gabriel Utiel

También se contó, en esta ocasión a través de videoconferencia, con la participación del subdirector de Statkfraft en España, Guillermo Roth; el cofundador y CEO de EnerOcean, Pedro Mayorga, y el responsable de Mercados, Sostenibilidad y RSC de la Asociación Valenciana del Calzado (Avecal), Aitor Boiza.

Distintas visiones

Todos ellos aportaron sus distintas visiones, representativas de diversos sectores clave en la economía mediterránea, acerca de una cuestión tan decisiva para todos ellos como el futuro de la energía, cuyo papel ha quedado todavía más de manifiesto tras los inéditos acontecimientos vividos al inicio de esta misma semana.

El director de Mediterráneo incidió en el peso de la energía y la industria en este territorio, dado que en torno al 33% del PIB de la provincia de Castellón lo representa este ámbito económico.

Para ello, en el encuentro se abordaron las fortalezas de este sector y la nueva energía del Mediterráneo para atraer proyectos e inversiones, qué medidas pueden favorecer la competitividad, así como el impulso al empleo de calidad, el papel de la inteligencia artificial y la colaboración público-privada, entre otros desafíos.

Del Consejo de Castellón al Foro de Málaga

El Consejo La nueva energía de industria, organizado por el diario Mediterráneo y que viene reuniendo desde primeros de año en Castelló a grandes expertos territoriales en estos ámbitos, es el punto de partida de un itinerario temático que culminará el próximo mes de junio en el Foro Social y Económico del Mediterráneo.

El Foro Económico y Social del Mediterráneo involucra a ocho cabeceras del grupo editorial Prensa Ibérica y tendrá como colofón la gran gala que se celebrará el próximo mes de junio en Málaga, tras su arranque en València en 2024.

Castelló celebrará el próximo 29 de mayo una jornada empresarial abierta al público donde se dará a conocer buena parte de las conclusiones a las que ha llegado el grupo de expertos reunidos en el Consejo La nueva energía para la industria. Estas reflexiones se llevarán con posterioridad al Foro del Mediterráneo de Málaga, donde serán compartidas con los más altos representantes de la Administración central y responsables de las entidades comunitarias.

Manuel Argüelles / Gabriel Utiel

Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la Generalitat

El director general de Energía y Minas de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat valenciana, Manuel Argüelles, hizo hincapié en que «la energía es clave para el tejido industrial. Siempre ha acompañado al progreso, pero el progreso viene acompañado de un aumento en el consumo de energía». Incidió al respecto que «la clave es la disponibilidad y precio, y después del apagón general que sufrimos este lunes, añadiría calidad».

Argüelles destacó que en las últimas semanas están llegando muchos proyectos estratégicos al Gobierno valenciano. «¿Por qué? En la industria cada vez tiene más relevancia el coste de la energía y creo que se está visualizando a España como un futuro referente en un coste de energía barato, principalmente por la alta penetración de las energías renovables».

Y en concreto, dijo, «he detectado que hay mucho interés por venir a a la Comunitat, porque también disponemos de puertos de primera calidad, comunicaciones excelentes y las posibilidades que ofrece el sistema energético español, aunque parece que no sea el mejor momento para sacar pecho, pero lo cierto es que nos hemos recuperado con rapidez tras el apagón». Argüelles destacó las posibilidades del autoconsumo mediante fuentes renovables. «El ejemplo lo tenemos en PowerCo, que para la fábrica de baterías de Sagunto puso como línea roja contar con una instalación de autoconsumo».

No obstante, el director general de Energía y Minas criticó la excesiva «burocracia» que afecta a estas cuestiones en nuestro país, llevando a una «parálisis» de numerosas iniciativas. Un fenómeno que resumió en la frase «menos ideología y más tecnología». Lema que pretende impulsar con medidas como la Oficina Valenciana de Inversiones (OVI), que busca agilizar los trámites para la iniciativa privada en la Comunitat. Y es que Argüelles lo tiene claro: «La administración no tiene nada que ver con la industria, y a menudo con no estorbar ya valdría, hay que dejar la política fuera».

De este modo, tras lo ocurrido con el apagón, defendió «un equilibrio que proceda del sentido común, en el que se atiendan las ventajas que ofrece la energía nuclear, al igual que otras opciones como el biogás, la energía eólica o la fotovoltaica, pero dentro de un plan global».

Ibán Molina. / Gabriel Utiel

Ibán Molina, director de Hidrógeno Verde de Iberdrola

El director de Hidrógeno Verde de Iberdrola, Ibán Molina, fue uno de los que incidieron en la necesidad de un marco regulatorio que marque el camino para la revolución energética. No solo se refirió a las ventajas que ofrece la Comunitat Valenciana para el fomento de las renovables, como sol y viento, sino «a una geografía privilegiada para el almacenamiento hidráulico», citando como referente Cortes de Pallás, con la mayor instalación europea, capaz de almacenar 23 gigavatios por hora.

Molina incidió: «Vivimos un momento histórico, las revoluciones industriales siempre han sido de energía, como el carbón, el petróleo y ahora, las renovables». Por ello consideró un error que se mantenga el 0,13% como tope de inversión en redes energéticas: «Son cifras desfasadas que solo paran el ritmo de la industria».

En este sentido, también reclamó una mayor colaboración público-privada y en concreto «que las empresas se animen a lanzar proyectos piloto porque es la única manera de anticiparse». Criticó además el hecho de que «estamos en un país en el que se hacen muchos planes pero luego nadie los revisa, y lo que no se mide no existe».

Francisco J. Vea / Gabriel Utiel

Francisco J. Vea, director de Organización y Transformación del Grupo Simetría

El director de Organización y Transformación del Grupo Simetría, Francisco J. Vea, llamó la atención sobre la importancia de contar «con una clara estrategia a largo plazo para atraer inversión, junto a un marco legal estable que aporte seguridad y confianza». También recordó que los tres elementos que afectan a las cuentas de resultados de una empresa son «las materias primas, la mano de obra y la energía», apuntando que se avecina «una crisis de talento, al que hay que saber retener».

En cuanto a infraestructuras, aludió como ventaja de España a que «somos el país de Europa con más kilómetros de autovía», en contraposición a que «estamos a la cola en el uso del transporte por ferrocarril, aunque ya se están haciendo esfuerzos en la intermodalidad, que es fundamental», poniendo como ejemplo de ello la futura plataforma intermodal de Castelló.

Otro aspecto que puso de relieve fue la necesidad «de acometer planes a más de cinco años vista, que es el máximo que contemplan las empresas, porque esos planes de inversión a 10 años es lo que marca el futuro y sitúa la economía de un país por delante de otros estratégicamente».

Guillermo Roth se conectó por vídeoconferencia. / Gabriel Utiel

Guillermo Roth, subdirector de Statkraft en España

Su experiencia como subdirector en España de Statkraft, empresa internacional líder en generación eléctrica y el mayor productor de energía renovable de Europa, hizo destacar a Guillermo Roth el potencial de la costa valenciana para explotar las energías eólica y solar, pese al inconveniente del minifundio en la zona.

Roth tiene claro que «hay que seguir invirtiendo en esas infraestructuras», para lo cual reclamó un marco regulatorio estable y «continuar apostando por la innovación energética y especialmente el autoconsumo a gran escala».

También aludió a que «lo público funciona con lógicas distintas a lo privado» y reclamó que la Administración «no caiga en el cortoplacismo del mercado e impulse inversiones a largo plazo porque, si no, perderemos el tren».

Roberto David Hernández / Gabriel Utiel

Roberto David Hernández, experto en Energía y Gran Consumo de Energía de Naturgy

Experto en Energía y Gran Consumo de Energía de una empresa que opera en los sectores eléctrico y gasístico como Naturgy, Roberto David Hernández no tiene dudas de que «hay que incentivar la descarbonización a través de energías renovables, pero no solo la fotovoltaica o la eólica, sino también atendiendo a otras posibilidades como el hidrógeno verde o el biometano».

A este respecto, al surgir el debate sobre por qué aún no está avanzada la producción de electrolizadores para producir hidrógeno, Hernández señaló que aún no había demanda suficiente por parte de sectores como el cerámico, lo que ha supuesto cierto freno al desarrollo de este tipo de energía renovable, e incluso a ser capaces de atraer a expertos capaces de contribuir a su consolidación y expansión.

Manuel Breva / Gabriel Utiel

Manuel Breva, secretario general de ANFFECC

Para el secretario general de la Asociación de Esmaltes, Colorificios y Fritas para la Cerámica (Anffecc), las fortalezas de la industria cerámica son su alta cualificación, liderazgo mundial en diseño, calidad e I+D+i. Todo ello la convierten «en una industria robusta y flexible que ha sido capaz de adaptarse a contextos adversos como la crisis energética o el covid». También aludió a que cuenta con «empleo de calidad y estable» y a que el sector de fritas y esmaltes «cuenta con plantas productivas en el exterior y se ha comprometido a reducir un 42% las emisiones».

En cuanto a medidas, demandó reducir la burocracia de la UE, incrementar la inversión en red eléctrica, incentivos fiscales para nuevas fuentes de energía y apoyo a sectores difíciles de descarbonizar como los gasintensivos.

Aitor Boiza, responsable de Mercados, Sostenibilidad y RSC de Avecal

El responsable de Mercados, Sostenibilidad y RSC de la Asociación Valenciana del Calzado (Avecal), dio la perspectiva de este sector tan arraigado en la Comunitat, y que si bien reconoció que «no es una industria electrointensiva, sí se ve también afectada por la subida del precio de la energía y trata de no repercutir esos costes en el precio final del producto».

Entre sus propuestas para fomentar la competitividad destacaron «una regulación que haga que todas las empresas tengan las mismas reglas, fomentar el empleo de calidad y la sostenibilidad, desde la perspectiva económica, social y ambiental».

Aludió además a la «falta de comunicación aula-empresa, que hace que el currículum de los estudiantes no reúna la formación que requiere el sector del calzado».

Juan Vicente Bono / Gabriel Utiel

Juan Vicente Bono, presidente de la Asociación Investigación de Empresas (AICE)

El presidente de la Asociación Investigación de Empresas (AICE), Juan Vicente Bono, fue uno de los que aludió en el Consejo al «fracaso de los PERTE», debido en parte a unas exiguas ayudas de solo el 23% de la inversión en proyectos. También incidió en las asimetrías regulatorias, así como el mayor apoyo financiero del gobierno italiano a su sector cerámico.

En el aspecto positivo instó a «seguir dominando la energía como ha hecho nuestra industria para poder hacer frente a otros países que tienen la mano de obra más barata».

De hecho, manifestó que «hay que incentivar la calidad de mano de obra, no podemos desperdiciar talento porque nos encontramos en la mejor zona para vivir». También apoyó los planes de la UE para incentivar el transporte de mercancías por ferrocarril.

Pedro Mayorga, cofundador y CEO de EnerOcean

Como experto en energía eólica marina, Pedro Mayorga, cofundador y CEO de la malagueña EnerOcean, defendió que España y la Comunitat Valenciana pueden aprovechar ahora una oportunidad para liderar la revolución energética «que no tuvimos cuando la irrupción del carbón o el petróleo, pero que sí podemos rentabilizar ahora».

Para ello instó a «diversificar» la producción de energías renovables, atendiendo a «los combustibles sintéticos, el biogás, el hidrógeno verde o la eólica marina para complementar ese recurso energético diverso». Para ello considera necesaria «la estabilidad regulatoria» y el fomento «del autoconsumo a gran escala, ya que hasta ahora se ha limitado a pequeñas instalaciones». También instó «a prestigiar la formación industrial para no perder talento».