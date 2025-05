Testimonio: Los abuelos de la UJI

Ángel Luis Caballero

Alumno de 1º de Historia y Patrimonio en la UJI

Madrileño de 70 años, veranea en Peñíscola desde 2003. Vive entre Vila-real y Peñíscola desde hace 4 años para estar cerca de sus cinco nietos

¿Tenía ya estudios universitarios antes de iniciar los actuales?

Trabajé en banca desde los 16 a los 50 años. Cuando me prejubilé a esa edad ya tenía la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y tres másteres: Dirección económico financiera y auditoría interna en Instituto de Empresa; Dirección y Gestión Bancaria en la Universidad Autónoma de Madrid, y Dirección General en IESE. Una vez prejubilado hice la licenciatura en Ciencias Ambientales en la UAM y Doctorando en Cooperación al Desarrollo y Migraciones internacionales en la Universidad de Comillas.

¿Por qué tomó la decisión de regresar a la universidad?

Me decidí por una mezcla de curiosidad por aprender y conocer, y así poder compartir acompañando a las personas para mejorar su proceso vital.

¿No se planteó la posibilidad de estudiar a distancia?

He realizado muchos seminarios y cursos a distancia en mi vida, pero faltaba algo importante, la compañía en el proceso.

¿Qué es lo que le está gustando más de esta experiencia?

Me quedo con la capacidad de intervenir de manera directa en el proceso de aprendizaje.

¿Y qué es lo más difícil?

Tener que ser evaluado, porque yo no vengo a por ningún título

¿Cómo es la relación con sus compañeros de clase?

Al principio, como es lógico ya que la distancia generacional es un hecho, la comunicación era escasa. Pero después de unos meses se ha producido un gran avance en el acercamiento y ahora la relación es muy fluida y cercana.

¿Cómo lleva tener a profesores más jóvenes que usted?

Fenomenal, me encanta la energía que transmiten.

¿Tiene pensado realizar algún otro curso tras acabar Historia?

Mientras me permitan mis condiciones físicas seguiré estudiando. Cada vez tengo una mayor sensación de ignorancia, pero también una mayor amplitud en la comprensión de la diversidad cultural. Y esto me ayuda a desprenderme de aquellos prejuicios que tengo producidos por la educación recibida. En cierto sentido me ayuda a desaprender conceptos que me impiden aprender otros nuevos o distintos.

Olga Ortega, en el campus de la UJI. / Erik Pradas

Olga Ortega

Alumna de 1º de Historia y Patrimonio en la UJI

A sus 78 años esta riojana de origen que lleva diez años viviendo en Benicarló vuelve a la universidad para cumplir una asignatura pendiente

¿Qué la llevó a matricularse ahora en la universidad?

Hace diez años mi hermana enviudó y me vine a Benicarló para hacerle compañía. Ahora ella ha fallecido y eso me decidió a retomar mis estudios universitarios.

¿Qué estudios tenía?

Empecé el Bachillerato en Alzira pero luego me trasladé a Barcelona, donde estuve hasta que vine a Benicarló. El cambio de residencia me descolocó un poco y aunque tenía pensado hacer Magisterio, al quedarme sin compañeros no me decidía a continuar. Desde entonces me quedó esa espinita y al quedarme sin mi hermana he visto que era el momento.

¿Cómo se puso a ello?

Yo siempre había sido de letras y lo que más me gustaba era la historia, así que en abril del pasado año me presenté a las pruebas de acceso para mayores de 45 años y conseguí aprobarlas.

¿Cómo está siendo el curso?

Espectacular, los compañeros de clase tienen 20 y pocos años pero me han acogido muy bien, enseguida me incluyeron en un grupo para que hiciera con ellos los trabajos. Todo es fenomenal, también con los profesores.

¿Alguna pega?

Lo único malo es que vengo cada día desde Benicarló y es pesado porque hay poco transporte. De hecho desde Vinaròs vienen dos compañeros de Sant Mateu, pero ellos se quedan toda la semana.

¿Se planteó hacer el curso a distancia?

Mis hijos me lo aconsejaron, pero a mí me gustan las clases presenciales y al menos quería probar en el primer curso. Eran muchos años sin tocar los libros y esta experiencia me está ayudando. Pero cuando acabe el curso voy a valorarlo porque en el transporte pierdo muchísimas horas que podría aprovechar mejor.

¿Seguirá estudiando, pues?

Tengo ya muchos años y no sé dónde voy a llegar, pero desde luego de una manera u otra voy a seguir, y si puedo ayudar a alguien con mi experiencia lo haré.

¿Qué ambiente hay en la UJI?

Espectacular, pero no voy a las fiestas de los jueves porque si no el viernes no daría pie con bola.

¿Participó en las Paellas?

Sí, porque me esperaban todos mis compañeros.