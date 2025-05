Denuncia que un bar no le deja tomarse un café en la terraza al ser "toda para los turistas"

"No puedo disfrutar de mi tierra por ser mallorquina. Me siento discriminada en mi propia casa, es indignante". Es el testimonio de Catalina Munar, una vecina de Palma que denuncia cómo un bar le impidió tomarse un café en la terraza al ser "toda para los turistas".

El incidente, según relata la propia Munar, ocurrió el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, en una cafetería situada en la Plaça de la Porta del Camp. "Me paré y viendo como había una mesa en la terraza dije, qué bien así podré aprovechar y tomar un café. Le pedí al camarero un cortado y me dijo que siendo una persona y consumiendo solo eso no podía sentarme en la terraza, que tenía que irme dentro. Además me dijo, 'y menos un día como hoy que hay tanta gente', haciendo referencia a la gran cantidad de turistas que había en la calle. La terraza era toda para los turistas", expresa la vecina.

Indignación

Una respuesta del camarero que desató la indignación por parte de Munar, quien no podía creer lo que estaba sucediendo. "Me pareció increíble porque luego vi que un chico extranjero que estaba solo sí tenía una mesa en la terraza. Le dije al camarero indignada que todo lo hacen por los turistas y él me insistió en que tomándome solo un café tenía que irme dentro".

Ante esta situación, la vecina decidió marcharse del bar y buscar otro lugar para tomarse el café. "¿Qué culpa tengo yo de ir sola a un sitio y que no pueda aprovechar la terraza? Al final los privilegiados no somos nosotros, son las personas de fuera. Parece que los mejores sitios son para ellos y todo está pensado para que ellos disfruten", concluye Munar.