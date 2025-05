Byung-Chul Han, el pensador pop de la era digital, Premio Princesa de Asturias de Humanidades

El jurado del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades reunido en Oviedo acaba de conceder el galardón de 2025 al pensador surcoreano, afincado en Alemania, Byung-Chul Han (Seúl, 64 años). Han es el filósofo contemporáneo más leído en todo el mundo, autor de superventas como 'La sociedad del cansancio' (2010) y, al tiempo, muy crítico con la sociedad del capitalismo digital.

Ensayista con una base muy sólida alimentada en la escuela de Heidegger y apoyado después en una relectura de la dialéctica hegeliana, sus trabajos, escritos en alemán, han tenido la virtud de los grandes filósofos de conectar con la sociedad contemporánea y de presentar sus reflexiones a la manera propia del tiempo que le ha tocado vivir. Porque si Han denuncia la sociedad del 'like' y del 'yes we can' por el agotamiento y la insatisfacción permanente a la que lleva esta suerte de autoexplotación del indivíduo, también ha sabido comunicarse con esos mismos ciudadanos a través de la frase corta y la reflexión alejada densos y extensos razonamientos. En general, sus publicaciones, trabajos como 'La agonía del Eros' (2012), 'La sociedad de la transparencia' (2012) o 'La salvación de lo bello' (2015) son textos a caballo entre el ensayo y el manifiesto, por lo general libritos de menos de cien páginas que han logrado un éxito inesperado y en los que enfrenta al lector a un diálogo razonado, muy claro.

Al premio Princesa Byung-Chul Han se le considera pensador alemán, pues ha escrito en esa lengua y reside en el país europeo, pero su nacimiento, en 1959, fue en Corea del Sur. Se formó en el trabajo con el metal para satisfacer a sus padres en los estudios encaminados a la práctica de un oficio, pero con 22 años se mudó a Alemania y comenzó su formación filosófica. Especializado en Heidegger, en 1994 se doctoró por la Universidad de Friburgo y se incorporó como profesor en la Universidad de las Artes de Berlín. Allí impartió cursos de fenomenología, estética y religión y en la actualidad sigue ofreciendo esporádicamente algunas lecciones. Ha publicado de forma constante durante los útlimos veinte años, impulsado por una demanda creciente de sus libros y por una producción lenta pero segura (hace dos años explicaba en una entrevista que no solía escribir más de tres frases al día).

Pese a que el mundo académico mantiene una posición de cierto recelo ante su trayectoria, su obra han tenido un impacto muy grande, en especial en determinados mercados, como el del español y el chino. Libros como 'La sociedad del cansancio' han sido traducidos a más de 35 idiomas y han vendido más de cien mil ejemplares en Latinoamérica, España, Corea e Italia, al tiempo que ha generado infinidad de vídeos relacionados con sus teorías en esos canales cuyo uso intensivo él mismo critica, como Tik Tok o YouTube.

Pese al corpus principal de los ensayos de Han, en su último libro, 'El espíritu de la esperanza' (2024), el filósofo parece haber inciado una nueva etapa no tan enfocada al diagnóstico crítico de la sociedad contemporánea como a identificar futuros más luminosos. Su editor en España (Herder) lo resume con estas palabras "De la desesperación más profunda nace también la esperanza más íntima. Tras sus famosos ensayos de crítica negativa del régimen neoliberal, en esta nueva obra Byung-Chul Han emprende no ya un viraje, sino una verdadera superación hacia una alentadora visión del hombre. En el espíritu humano anida la capacidad de hacer fecundo lo más yermo. Precisamente en los escenarios más desoladores el espíritu es capaz de remover ese viento que nos trae aires de esperanza".