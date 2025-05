Una pareja de Valencia 'huye' de la zona 0: "Aún me despierto con el olor a barro"

Francisco Gil Muñoz y Lidian Bakkenes decidieron trasladarse del norte de Suecia, donde se conocieron, hasta la localidad de Turís el pasado 2023. Francisco había veraneado durante muchos años en este municipio, por lo que decidió empezar una nueva vida junto a su pareja en este lugar. Sin embargo, la trágica dana del pasado 29 de octubre trastocó todos sus planes.

La pareja no ha dejado de recrear las imágenes vividas durante aquella jornada, por lo que havisto mermada su salud mental. Ante el temor a revivir un episodio similar, han decidido "huir" de la localidad y trasladarse a Países Bajos aprovechando una oferta laboral. "Han sido bastante duros estos meses", reitera Francisco, quien señala que la situación les ha afectado gravemente. "Tengo muchas inseguridades sobre el futuro, por miedo a que las cosas no vayan bien. Ella todavía sufre más ansiedad y miedo por si pasa algo malo", indica.

Ambos eran amigos de Silvanna Lochi, vecina de la localidad que falleció en la riada, por lo que el miedo es todavía mayor. Durante los primeros días, y hasta que encontraron su cuerpo, participaron activamente en su búsqueda. "Peleó mucho por tener una vida. Cuando por fin consiguió un trabajo y empezó a levantar cabeza fue cuando se acabó todo para ella", lamenta.

Ambos se encontraban en la localidad cuando se produjo la catástrofe. "Mi pareja compartió muchos mensajes con unos amigos belgas que viven al lado del río, ya que estaba preocupada por si el agua les alcanzaba. Le dijeron que no, que el río no traía demasiada agua", recuerda. Sin embargo, todavía desconocían todo lo que iba a suceder durante las horas posteriores. "No estábamos preocupados hasta que perdimos la señal de teléfono. Nos fuimos a un lugar cercano para ver si podíamos llamar a nuestros contactos", añade. Unas horas después empezaron a ver que el río transportaba agua marrón. Inmediatamente intentaron socorrer a sus vecinos, pero la fuerza del agua se había llevado el puente que conecta las urbanizaciones con la localidad. "Decidimos regresar a casa. Si no lo hubiésemos hecho, probablemente nos hubiera llevado el agua", insiste.

Ellos eran ajenos a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero, a su vez, eran conscientes de que "algo muy gordo habia pasado". La imagen fue desgarradora durante la mañana del 30 de octubre. En sus palabras, "salimos a la calle y vimos coches parados, encima de naranjos... A partir de ahí, fue todo surrealista y entramos en modo supervivencia".

Han pasado seis meses, pero no ha podido olvidar todo lo vivido. Lamenta que le cuesta dormir y, en ocasiones, su mente vuelve a reproducir todo lo vivido. A ello se suma el dolor tras haber perdido a su amiga. "Revivo lo que vi y olí en el barranco del Poyo cuando buscabamos el coche o los restos de el de nuestra amiga durante ocho días. Parecía una guerra: Barro, trozos de coche, muerte... Pero lo que no se me olvidará fue ver sus pertenencias personales", lamenta.

Por ello, reclama a las administraciones que no se olviden de todo lo vivido. "Nos gustaría que pudieran sentir lo que sentimos y cómo de abandonados nos sentimos. El protocolo no estuvo a la altura y la gente no confía en ellos. Es motivo suficiente para echarse a un lado porque es parte del trabajo y de la responsabilidad política", concluye.