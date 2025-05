El cáncer de piel no deja de crecer en España: en 2025 se diagnosticarán más de 4.300 casos de melanoma, el tumor más agresivo

La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, y también, el más afectado por distintas enfermedades, más o menos graves. Algunos motivos de consulta como el cáncer y pre-cáncer cutáneo, relacionado con la exposición solar y el incremento de la edad media de la población, son cada vez más frecuentes, advierten los dermatólogos. Los médicos estiman que, este 2025, se detectarán más de 4.300 casos de melanoma, el más agresivo y con peor pronóstico. Es ahí donde dan un paso adelante: les preocupan las listas de espera en oncología.

La incidencia del cáncer de piel ha aumentado un 40% en los últimos años, según señalan desde la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Con datos del 'Libro Blanco del Cáncer de Piel', el carcinoma basocelular -un cáncer cutáneo de crecimiento lento- es la forma más frecuente. La segunda, el carcinoma espinocelular, una proliferación maligna de un tipo de células de la piel. Pero los médicos advierten; existe un 'subregistro', o número de casos no registrados, para ese cáncer cutáneo que no es melanoma, que se explica también, aunque en menor medida, por las características propias de estos tumores. Aparecen generalmente en edades avanzadas y con escasa sintomatología, por lo que muchas veces no llegan ni a tratarse en el hospital.

El peligro del melanoma

El melanoma, por su parte, es un tipo de tumor cancerígeno menos frecuente (representa únicamente el 4% de los casos de cáncer de piel), que, sin embargo, muestra un comportamiento mucho más agresivo, lo que se traduce en el consumo de más tiempo y recursos para nuestro Sistema Nacional de Salud. A nivel global, sus tasas de incidencia han aumentado progresivamente durante los últimos cincuenta años, fundamentalmente en poblaciones de piel clara de ascendencia europea.

En el año 2040, el melanoma se convertirá en el segundo tumor en incidencia global, y el primero en incidencia en varones, sobrepasando al cáncer de colon y al de pulmón, augura la AEDV. Con estimaciones del informe 'Melanoma cutáneo en España', de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), solo en este año se detectarán más de 4.300 casos.

La especialidad preferida

De ese aumento en la incidencia hablarán los dermatólogos que, desde este miércoles, se reúnen en Valencia en su Congreso Nacional, el número 52. Lo hacen sacando pecho porque, en 2025, una vez más, y ya van varias, su especialidad ha sido la más elegida por los médicos residentes en el proceso de adjudicación de plazas que ha comenzado el lunes. La Dermatología causa sensación entre los facultativos más jóvenes. Una tendencia que se mantiene en los últimos años.

En su cita anual hablarán del futuro de la Dermatología -como el acceso a la innovación en tratamientos- y de un presente en el que les preocupan las listas de espera en oncología. Con los últimos datos del informe del Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud (SISLE-SNS), que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad, a finales del pasado año, había 846.583 pacientes en lista de espera quirúrgica estructural, con un tiempo medio de demora de 126 días. 21.356, esperaban para pasar por quirófano en Dermatología, con un tiempo

Cuatro meses de espera

Con los mismos datos de Sanidad, cerca de 4 millones de personas estaban aguardando a finales de 2024, con un tiempo medio de espera de 105 días, para llegar a la consulta de un especialista hospitalario. Las especialidades con mayores tiempos de espera son, precisamente, Dermatología con 131 días, Neurología con 129 días, y Traumatología con 119 días. La preocupación de la población por problemas cutáneos y la propia salud de la piel ha crecido mucho estos últimos años, subrayan los especialistas. A menudo por motivos de consulta menores. Eso influye en el engrosamiento de las listas, señalan. También que hay mucha variabilidad entre comunidades autónomas o dentro del territorio.

¿La solución?. Muchos servicios de dermatología, indican desde la AEDV, deberían incrementar su dotación y adaptarse a la demanda, pero los recursos no son infinitos. Por eso, piden un esfuerzo por priorizar aquellos motivos de consulta en los que pueden aportar valor e impacto en la salud de la población, consensuando carteras de servicios que definan qué tienen que hacer en la dermatología pública, vías de derivación, trabajando con Atención Primaria y ayudándose de nuevas tecnologías como la teledermatología (y pronto, la inteligencia artificial) para optimizar el esfuerzo.