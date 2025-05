«Está demostrado científicamente que tener un perro aumenta los niveles de oxitocina, la hormona de la felicidad»

Un estudio publicado por la revista Nature Human Behaviour, que recopilaba decenas de investigaciones científicas previas acerca del impacto de la soledad no deseada sobre la mortalidad, concluyó que vivir sin compañía no solo afecta al ánimo, sino que incrementa un 14% el riesgo de fallecer.

Siete de cada diez personas mayores que viven solas en la Comunitat Valenciana son mujeres. En solo una década, los hogares de mayores de 65 años que residen sin compañía han pasado de 194.316 en 2011 a 231.957 en 2021, un 20 % más, según el INE. Aunque el incremento ha sido similar entre hombres y mujeres, ellas duplican a ellos: 164.088 frente a 67.869. A nivel estatal, más de dos millones de mayores viven solos, y en el 70,8 % de los casos se trata de mujeres. La tendencia va en aumento.

Terapia con animales

Muchos de estos perfiles son personas mayores a quienes el aislamiento social no solo afecta a su calidad de vida, sino que es la causa de un deterioro gradual y significativo de sus funciones emocionales, motoras y sociales. En este sentido, tener una mascota puede ser una de las mejores ideas para combatir estas situaciones. Pero a la hora de elegir entre un perro, un gato, un pájaro, peces, o un hurón, es la compañía canina la que, según los expertos, más aporta al estado anímico y físico de su potencial dueño.

Así también lo considera la maestra, psicóloga y técnico en intervenciones con animales, Iris Vidal, una de las profesionales viguesas que forma parte del equipo multidisciplinar de Con.tacto, gabinete de psicología especializado en distintas áreas sanitarias y educativas en el tratamiento de la salud mental. Cinco compañeras, nueve perros y dos gatos -'perropeutas' y 'gatopeutas' como así les llaman- conforman la familia terapéutica de este centro, situado en la calle Ronda de Don Bosco.

-¿Qué aporta un animal en vuestro trabajo?

-Depende un poquito de lo que queramos trabajar y con quién. Si son colectivos o tratamientos individuales. Porque al final cada persona es diferente, pero, en general, con todos normalmente el perro se convierte en un facilitador y un lubricante social. Nos ayuda a establecer conexiones sociales con el paciente y a relajar el ambiente cuando la terapia es más personal. Cuando trabajamos con niños, ayuda a que el primer contacto sea un poco menos hostil. Hay gente que le pone nerviosa ir a terapia. Entonces el que esté el perro con nosotros muchas veces suaviza, sobre todo, esa primera aproximación.

-¿Qué tipo de colectivos o perfiles suelen ser los que se benefician más de la terapia con animales?

-Depende un poquito de cómo introduzcas al perro, que se puede hacer de muchas maneras. Tiene diferentes ventajas en cada colectivo. En realidad tenemos muchos colectivos con los que trabajamos y cada uno se beneficia de una manera. Por ejemplo, en centros de discapacidad, en centros de la tercera edad, en centros de menores, en coles también.

-Como experta en terapia con animales, ¿recomienda la adopción de una mascota para combatir la soledad?

-Es un tema bastante personal y concreto en cada caso. Si realmente son personas a las que les gustan los perros, aporta muchísimo. Lo primero de todo es la compañía del perro, que ya de por sí es un amor incondicional, siempre está contigo, siempre está ahí, nunca te va a abandonar. Luego tiene un efecto científicamente demostrado: a nivel fisiológico, el contacto con un perro reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y aumenta los niveles de oxitocina, que es la que se suele llamar la hormona de lo social, la hormona del amor, y de la felicidad. Baja la del cortisol, que es como la hormona mala, y sube la oxitocina. Todo esto también tiene beneficios en la salud, con efectos a nivel cardiovascular, y de tensión arterial. En el tema de la soledad, también ayuda, por ejemplo, en personas mayores, que a lo mejor en esas circunstancias no les apetece muchas veces salir, y que tienden un poco al aislamiento. Al tener un perro, esto les obliga a un poco mantener una rutina, salir a la calle. Muchas veces son como agentes socializadores, porque al final acabas yendo a sitios con otros perros, aunque sea solo porque tu peludo socialice; también tiendes a realizar alguna actividad con el perro, o algún deporte canino. En general, se trata de tener una motivación para salir a la calle, y seguir manteniendo una rutina en momentos que a lo mejor no nos apetece mucho.

-¿Hay otras mascotas que contribuyan a llenar ese hueco de soledad?

Sí que es cierto que un gato también tiene ciertos beneficios, y por ejemplo, en la soledad un poquito sí que ayuda, pero según mi forma de verlo, ayuda un poquito menos que un perro, ya que un gato no necesita salir y no se suele sacar a pasear, pero te da compañía, y probablemente estos efectos sobre la oxitocina se den igual.

-Y los gatos que tienen en el gabinete, ¿qué función realizan?

-Los gatos trabajan, pero allí; no salen. Adonde acudimos a hacer terapia solo van los perros. En general, llevan muy mal los cambios, y solo con estar presentes en las sesiones que tenemos en nuestro centro, sí ayudan a relajar el ambiente. En niños nerviosos o con TDAH, una de las demandas más altas que tenemos, nos ayudan a que aprenda a autogestionarse, a autocontrolarse, porque un gato además es un animal bastante tímido, un poco huidizo, y cuando tú estás muy nervioso, si lo persigues, tiende más a huir que el perro. Cuando el niño se calma, está tranquilo es cuando el gato viene y quiere estar con ellos. Nos ayuda a modular el estado emocional de los menores.

-Cuando alguien pierde a un ser querido, para superar el duelo ¿recomendaría suplir ese vacío con una mascota?

-Justo en ese momento sería complicado, porque un perro es cierto que a lo mejor los primeros meses que llega a casa son de adaptación, todavía no conoce las normas, no está adaptado a tu rutina, no está adaptado a ti... Entonces, puede suponer un agobio mutuo y a lo mejor nos estresa o nos enfada alguna cosa. Tomar esa decisión en un momento en el que estás pasando un duelo, las emociones negativas que te genera el perro podrían ser mucho más intensas, y en realidad te potencia el malestar. En un momento de duelo solo sería de gran ayuda, cuando la mascota ya convivía contigo antes, pero adoptar a un perro exactamente en un momento de duelo, puede complicar las cosas.

-¿Qué raza de perro recomendaría para casos de soledad?

-Yo lo que sí que recomendaría siempre es priorizar mucho el carácter de la raza por encima de la estética. Normalmente, lo que nos solemos encontrar siempre es que la gente elige perro en función de las características estéticas, si es grande, si es pequeño, si es bonito, si es feo, si es de otro color... Y en realidad, las variaciones de carácter entre razas son bastante grandes y las necesidades de los perros también. Por ejemplo, un Border Collie que es un perro muy muy activo, necesita ejercicio, necesita una rutina, necesita salir muchas horas; necesita una actividad que a lo mejor un caniche, no necesita. Entonces la elección depende de la persona.

Si te gusta el contacto con la naturaleza, hacer rutas largas por el monte, salir bastante, hacer cosas con tu perro, me iría un poco a una raza un poco más de trabajo, un poco más dinámica. Y si al dueño o a la dueña le gusta mucho estar en casa, ver la tele, estar tranquilo..., me iría más a una raza que encaje más en ese tipo de características. La gente cree que todos los perros son más o menos iguales y nos vamos mucho a características o atributos físicos. Al final, todas esas desventajas que tienen los perros, si lo elegimos mal, se incrementan. Luego tenemos un perro en casa estresado, con problemas de conducta, que sale a la calle y da problemas: son perros reactivos, que ladran a todo, que persiguen bicicletas, que muerden... Tiene que ser compatible con tu forma de ser y con lo que tú busques en un perro.