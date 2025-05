El millonario José Elías habla claro sobre inmigración: "No entiendo…"

El conocido empresario José Elías ha encendido el debate con una postura directa: necesitamos inmigración. Su argumento es contundente: para que nuestra sociedad pueda seguir creciendo, necesitamos más gente de la que somos capaces de generar por nosotros mismos. Por eso, para él, la inmigración, por sí misma, no es algo negativo. Es una necesidad para el futuro.

Pero ojo, no vale cualquier inmigración. Elías enfatiza un punto crucial: debe ser una inmigración controlada. ¿Qué busca? Gente que venga con un propósito claro: trabajar y, sobre todo, integrarse. Y aquí viene una aclaración importante: integrarse no significa, bajo ningún concepto, renunciar a tu cultura. Significa algo fundamental para la convivencia: ser capaz de vivir en comunidad sin generar problemas, además de trabajar y cumplir con tus obligaciones fiscales, pagando tus impuestos.

Si cumples con esos pilares —trabajar, no generar conflictos, contribuir fiscalmente—, entonces tu origen, tu nacionalidad o tus creencias son, según Elías, totalmente irrelevantes. Lo que sí que no tiene cabida, bajo ningún concepto, es la delincuencia. El mensaje es frontal: "El que viene a delinquir, sobra". Facilitar la entrada a personas que no vienen a sumar, sino a restar, simplemente no tiene sentido. Por eso, la clave está en aplicar control y mucho sentido común.

En resumen, la visión es clara y pragmática: la inmigración es una herramienta potencialmente muy positiva, capaz de impulsar el crecimiento de la sociedad, pero solo si se gestiona correctamente. Se trata de abrir las puertas a quienes desean trabajar y convertirse en una parte activa y real de nuestra comunidad, aplicando siempre el filtro del control y el sentido común.

Fundador de Audax Renovables y dueño de la cadena de supermercados La Sirena, José Elías es conocido por unas opiniones que no dejan indiferente a nadie y esta ocasión no ha sido una excepción, pues su post en X (antigua Twitter), ha generado un sinfín de comentarios.