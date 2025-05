Ana María Aldón cuenta la verdad de la paternidad de su hijo con Ortega Cano: "Eso no se iba a producir"

En una esperada intervención televisiva Ana María Aldón ha abierto una vez más la puerta a su vida más íntima, relatando detalles hasta ahora desconocidos de su relación con el torero José Ortega Cano, especialmente sobre la llegada al mundo del hijo que comparten. Sus declaraciones, cargadas de emoción y con un tono claramente reivindicativo, han sorprendido por la sinceridad con la que afrontó temas especialmente delicados.

Uno de los momentos más impactantes de la conversación llegó cuando la diseñadora habló del embarazo que tuvo con el diestro tras apenas tres meses de relación. Según explicó, no fue algo que ella estuviera buscando, aunque sabía que Ortega Cano sí deseaba ser padre de nuevo. “No buscaba tener un hijo, aunque sabía que él quería y le ponía empeño. Yo no pensaba que con los problemas que él tenía eso se iba a producir”, confesó Aldón, dejando entrever que la situación personal del torero no era la más idónea para ampliar la familia en ese momento.

Más allá de la maternidad, Ana María también hizo referencia al estado del matrimonio que compartieron durante años, reconociendo que atravesaron momentos muy duros. “Ya había problemas y la familia estaba preocupada”, señaló, en alusión a los rumores de adicciones y tensiones dentro del entorno familiar. La diseñadora recordó cómo vivió una etapa marcada por la incertidumbre y la tensión, especialmente cuando Ortega Cano enfrentaba un juicio mediático que añadió presión a una convivencia ya deteriorada.

La diseñadora no ocultó que su matrimonio llegó a ser asfixiante, al punto de provocar en ella una sensación de profunda humillación. “No hay una humillación más grande para una mujer, me sentía como una prostituta”, expresó con contundencia, palabras que han resonado con fuerza en la audiencia y en los medios.

Otro de los temas que abordó fue la dinámica de evasión que ambos desarrollaron en la recta final de la relación. “Cada fin de semana llegaba el viernes y yo deseaba irme a Cádiz y él también los fines de semana, hasta que en breve la vía de escape era asidua”, relató. Una frase que refleja cómo, poco a poco, cada uno buscaba alejarse del otro sin confrontar directamente los problemas. Pese a todo lo vivido, Ana María insistió en que luchó por salvar la relación. “Luché con todas mis fuerzas”, concluyó con una mezcla de orgullo y tristeza.

Estas declaraciones se producen en medio del revuelo generado por la aparición de Gloria Camila, hija del torero, en el mismo programa. La joven ha decidido romper su silencio tras años de alejamiento de los medios, abordando no solo los conflictos familiares, sino también su proceso personal de salud mental y la situación de su hermano José Fernando, al que defendió con cariño: “Mi hermano es un niño maravilloso, tiene un corazón increíble, es mejor persona que yo”.

Así, el testimonio de Aldón no solo arroja luz sobre su historia con Ortega Cano, sino que también da un nuevo impulso a la conversación pública sobre la familia del torero, sus vínculos, y las heridas que aún siguen abiertas.